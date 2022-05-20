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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 28 из 28«1...262728
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:45
#406
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Цитата:
maxsaf:
смотришь вражью Канаду..

---Вот и Канада теперь вражья
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:48
#407
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Цитата:
maxsaf:
й только об этом и пел

----Акын однако - что вижу , то и пою ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:51
#408
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6-3, 3 шайбы канадцы забили в большинстве Всё .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:45
#409
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Цитата:
Гога:
---Вот и Канада теперь вражья

Вам, россиянам ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:52
#410
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Цитата:
maxsaf:
Вам, россиянам

____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:53
#411
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Цитата:
Гога:
6-3, 3 шайбы канадцы забили в большинстве Всё .

В твиттере недоумевают: как Борат умудрился заклепать 3 гола могучей Канаде (дословный перевод) :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5184
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:54
#412
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Цитата:
111:
Непатриотично..

-----------А Казахстан можно смотреть ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:55
#413
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Цитата:
Гога:
____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .

Неприятно осознавать, что такая миролюбивая страна может стать кому-то врагом :oops:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:56
#414
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Цитата:
Гога:
-----------А Казахстан можно смотреть ??

Если глаза временами закрывать - то можно весь матч посмотреть 8-)
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1095
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 05:27
#415
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Цитата:
111:
А тут пишется серьезная аналитика..

Марик - серьезный аналитик :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11075
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 08:31
#416
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Цитата:
гражданин СССР:
В своё время Марик угадал что долар подорожает до 400 . :lol: значит серьёзный аналитик. Я вот тоже, аналитик)) предгадыааю что через год все товары подорожают на 50% ) а официальная инфляция будет 8-9% :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2108
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 09:40
#417
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Цитата:
111:
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?

Никак нельзя. Даже у древних людей были всякие вожди и шаманы. Так что целовать тебе не перецеловать.

Но что показательно, так это то, что во все времена власть никогда не передавалась кому-то при живом правителе, за редкими исключениями. А потом придумали игру в демократию и понеслась быстрая смена вождей. На самом деле происходит элементарная аренда власти на небольшой срок. А кто такие арендаторы и что они могут сотворить с арендуемым объектом, надеюсь, всем известно. Получается, что при такой аренде нужен очень хороший присмотр за властью, иначе она начнет забивать гвозди в полированный сервант и скажет, что так и было.

В этом случае долгосрочная аренда власти гораздо предпочтительнее, если не учитывать самую высшую форму власти - династическое управление страной. Вот в последнем случае происходит полный отказ от арендаторов и управление переходит к хозяину. Конечно, и тут возможны осечки, но тащить накопленные богатства из семьи это уже последнее дело и тут никакого сравнения с любыми арендаторами быть не может. И потом, человек, который пришел с улицы или из КВН во властители, как он может за короткий срок усвоить всю информацию, выявить узкие места и начать строить планы по их устранению? Да никак. Он просто сидит как нанятый актер, а страной рулят те, кто его туда посадил.

Вывод: С точки зрения общественного здоровья целование одной и той же задницы гораздо безопаснее, чем постоянная смена объектов губоприкладывания.
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