Отправлено: - 01:31

111:

Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..

111:

Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?

Цитата:Тебе без разницы?Я вообще не собираюсь кому то целовать.Цитата:Пожизненых рабов сейчас очень хорошо видно,они прям проявились на фоне этого конфликта,многим уже и не выгодно ,но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,потому что сами из себя ничего не представляют.