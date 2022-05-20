Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • Ю, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 27 из 28«1...25262728»
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:12
#391
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доцеловались мы нашего ноль первого, кроме целования уже ни крена не могли..
Да, он хороший и все такое, но давайте раболепием то перестанем заниматься?
Это их работа такая, народ спасать..
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:31
#392
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..

Тебе без разницы?
Я вообще не собираюсь кому то целовать.
Цитата:
111:
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?

Пожизненых рабов сейчас очень хорошо видно,они прям проявились на фоне этого конфликта,многим уже и не выгодно ,но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,потому что сами из себя ничего не представляют.
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:33
#393
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
народ спасать..

---От кого ?? От самих себя??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:53
#394
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,по

Нет.
Так делали мы старые советские люди и так делаем.
Но уже многие вымерли, молодежи стало больше и не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же.
Должен быть выбор.
В Европе вон, после фашистов пришли и Берлускони и Меркель, потом поменяли их и ничего ведь, живут даже лучше нас, зарплата больше..
Почему боитесь вы, не понимаю..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:55
#395
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
От кого ?? От самих себя??

Разумеется..
От клановых разборок, от чего то еще, от самих их..
Людей поднять, это как два пальца сделать мокрыми, если им что то надоело..
Но и они могут ошибиться..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:13
#396
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоккей смотрю . Канада - Казахстан , 4-2, начался 3й период .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:28
#397
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4-3
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:29
#398
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Канада - Казахстан , 4

Непатриотично..
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:34
#399
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же. Должен быть выбор.

Пробники нужны? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:37
#400
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.

Кто? :-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:38
#401
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да и там много знакомых было, я то там был..

Одна шайка-лейка - террористы :lol:
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:40
#402
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..

____Что у тебя в голове творится ?? 5-3 уже
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16488
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:42
#403
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
эти победили, Путину целовать.. А вот без этого у тебя никак нельзя?

Когда на Украине началась заварушка, ты первую неделю как соловей только об этом и пел :lol: А потом как будто подменили))
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:43
#404
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду.

----А что , Канада враг Казахстана ?
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:44
#405
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как соловей только об этом и пел

---Так ему какая разница о чем петь , лишь петь
Профайл
Страница 27 из 28«1...25262728»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS