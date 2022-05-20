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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:12
Доцеловались мы нашего ноль первого, кроме целования уже ни крена не могли..
Да, он хороший и все такое, но давайте раболепием то перестанем заниматься?
Это их работа такая, народ спасать..
Да, он хороший и все такое, но давайте раболепием то перестанем заниматься?
Это их работа такая, народ спасать..
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 8650
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:31
Цитата:
Тебе без разницы?
Я вообще не собираюсь кому то целовать.
Цитата:
Пожизненых рабов сейчас очень хорошо видно,они прям проявились на фоне этого конфликта,многим уже и не выгодно ,но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,потому что сами из себя ничего не представляют.
111:
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
Тебе без разницы?
Я вообще не собираюсь кому то целовать.
Цитата:
111:
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?
Пожизненых рабов сейчас очень хорошо видно,они прям проявились на фоне этого конфликта,многим уже и не выгодно ,но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,потому что сами из себя ничего не представляют.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:33
Цитата:
---От кого ?? От самих себя??
111:
народ спасать..
народ спасать..
---От кого ?? От самих себя??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:53
Цитата:
Нет.
Так делали мы старые советские люди и так делаем.
Но уже многие вымерли, молодежи стало больше и не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же.
Должен быть выбор.
В Европе вон, после фашистов пришли и Берлускони и Меркель, потом поменяли их и ничего ведь, живут даже лучше нас, зарплата больше..
Почему боитесь вы, не понимаю..
Добринцофф:
но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,по
но есть закон стаи приходиться подчинятся и лизать вот так всю жизнь,по
Нет.
Так делали мы старые советские люди и так делаем.
Но уже многие вымерли, молодежи стало больше и не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же.
Должен быть выбор.
В Европе вон, после фашистов пришли и Берлускони и Меркель, потом поменяли их и ничего ведь, живут даже лучше нас, зарплата больше..
Почему боитесь вы, не понимаю..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:55
Цитата:
Разумеется..
От клановых разборок, от чего то еще, от самих их..
Людей поднять, это как два пальца сделать мокрыми, если им что то надоело..
Но и они могут ошибиться..
Гога:
От кого ?? От самих себя??
От кого ?? От самих себя??
Разумеется..
От клановых разборок, от чего то еще, от самих их..
Людей поднять, это как два пальца сделать мокрыми, если им что то надоело..
Но и они могут ошибиться..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:13
Хоккей смотрю . Канада - Казахстан , 4-2, начался 3й период .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:28
4-3
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:29
Цитата:
Непатриотично..
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..
Гога:
Канада - Казахстан , 4
Канада - Казахстан , 4
Непатриотично..
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:34
Цитата:
Пробники нужны?
111:
не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же. Должен быть выбор.
не каждый готов 30 лет как делали мы, лизать одно место у одного и того же. Должен быть выбор.
Пробники нужны?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:37
Цитата:
Кто?
111:
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.
Кто?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:38
Цитата:
Одна шайка-лейка - террористы
111:
Да и там много знакомых было, я то там был..
Да и там много знакомых было, я то там был..
Одна шайка-лейка - террористы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:40
Цитата:
____Что у тебя в голове творится ?? 5-3 уже
111:
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду..
____Что у тебя в голове творится ?? 5-3 уже
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:42
Цитата:
Когда на Украине началась заварушка, ты первую неделю как соловей только об этом и пел А потом как будто подменили))
111:
эти победили, Путину целовать.. А вот без этого у тебя никак нельзя?
эти победили, Путину целовать.. А вот без этого у тебя никак нельзя?
Когда на Украине началась заварушка, ты первую неделю как соловей только об этом и пел А потом как будто подменили))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:43
Цитата:
----А что , Канада враг Казахстана ?
111:
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду.
Дискредитация России, смотришь вражью Канаду.
----А что , Канада враг Казахстана ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:44
Цитата:
---Так ему какая разница о чем петь , лишь петь
maxsaf:
как соловей только об этом и пел
как соловей только об этом и пел
---Так ему какая разница о чем петь , лишь петь
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