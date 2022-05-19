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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 26 из 27«1...24252627»
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:18
#376
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Цитата:
111:
Это страх..

Токаев, тожк о 20 000, говорил... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:21
#377
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Цитата:
Гога:
Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец ,

Где я запутался, еще и в Конец?
Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч, и побежал искать их на Украине..
Ведь в голову то давит собирание земель..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:22
#378
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Цитата:
drakon:
Токаев, тожк о 20 000, говорил

И Добринцов тоже.
А они оказались в Азове, чугун лили..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:24
#379
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Цитата:
Добринцофф:
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально они зарабатывают

Дело не в бабушках, он подчеркнул немного другое, хватит целовать что то Путину..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:33
#380
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Цитата:
111:
Где я запутался, еще и в Конец? Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч,

====Ты не пробовал романы писать фантастические ?? Я поражаюсь полетами твоих гениальных мыслей :-x
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:41
#381
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:08
#382
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Цитата:
Гога:
====Ты не пробовал романы писать фантастические ?

Романы пишут правители.
И Жоан Роулинг..
А тут пишется серьезная аналитика..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:31
#383
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Цитата:
drakon:
Токаев, тожк о 20 000, говорил...

И я тоже про них спрашиваю сейчас)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:33
#384
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Цитата:
111:
А они оказались в Азове, чугун лили..

Так мож то были другие 20 000? Ваши то дома сидят :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:41
#385
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Цитата:
maxsaf:
И я тоже про них спрашиваю сейчас)

---Ну перепутал( или не понял про 20 000 ) , с кем не бывает !! :-x Ведь он ещё беш не поел :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16484
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:52
#386
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Цитата:
Гога:
Ну перепутал(

Выдумал :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5173
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 00:38
#387
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Цитата:
maxsaf:
Выдумал

-Ни в коем случае - там свмые достоверные данные :-x :lol: :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8649
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 00:40
#388
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Цитата:
111:
хватит целовать что то Путину..

Так куда же без него,ведь 5 января он нас всех спасал,ты бы то же ему спасибо сказал вместе с Токаевым,а то бы поселилась сейчас у тебя в квартире бригада басмачей,которые на площади костры жгли и кормил бы их бешбармаком.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:08
#389
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Цитата:
Добринцофф:
басмачей,которые на площади костры жгли

Да ну, выдумываешь..
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.
Наши рода делили власть, и никаким басмачам она бы не досталась..
Да и там много знакомых было, я то там был..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13002
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:10
#390
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Цитата:
Добринцофф:
: хватит целовать что то Путину.. Так куда же без него,ведь 5 января о

Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?
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