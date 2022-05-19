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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24912
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:18
Цитата:
Токаев, тожк о 20 000, говорил...
111:
Это страх..
Это страх..
Токаев, тожк о 20 000, говорил...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:21
Цитата:
Где я запутался, еще и в Конец?
Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч, и побежал искать их на Украине..
Ведь в голову то давит собирание земель..
Гога:
Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец ,
Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец ,
Где я запутался, еще и в Конец?
Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч, и побежал искать их на Украине..
Ведь в голову то давит собирание земель..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:22
Цитата:
И Добринцов тоже.
А они оказались в Азове, чугун лили..
drakon:
Токаев, тожк о 20 000, говорил
Токаев, тожк о 20 000, говорил
И Добринцов тоже.
А они оказались в Азове, чугун лили..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:24
Цитата:
Дело не в бабушках, он подчеркнул немного другое, хватит целовать что то Путину..
Добринцофф:
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально они зарабатывают
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально они зарабатывают
Дело не в бабушках, он подчеркнул немного другое, хватит целовать что то Путину..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:33
Цитата:
====Ты не пробовал романы писать фантастические ?? Я поражаюсь полетами твоих гениальных мыслей
111:
Где я запутался, еще и в Конец? Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч,
Где я запутался, еще и в Конец? Помоему эти концы нашел Путин, 20 тысяч,
====Ты не пробовал романы писать фантастические ?? Я поражаюсь полетами твоих гениальных мыслей
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9371
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:41
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:08
Цитата:
Романы пишут правители.
И Жоан Роулинг..
А тут пишется серьезная аналитика..
Гога:
====Ты не пробовал романы писать фантастические ?
====Ты не пробовал романы писать фантастические ?
Романы пишут правители.
И Жоан Роулинг..
А тут пишется серьезная аналитика..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:31
Цитата:
И я тоже про них спрашиваю сейчас)
drakon:
Токаев, тожк о 20 000, говорил...
Токаев, тожк о 20 000, говорил...
И я тоже про них спрашиваю сейчас)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:33
Цитата:
Так мож то были другие 20 000? Ваши то дома сидят
111:
А они оказались в Азове, чугун лили..
А они оказались в Азове, чугун лили..
Так мож то были другие 20 000? Ваши то дома сидят
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:41
Цитата:
---Ну перепутал( или не понял про 20 000 ) , с кем не бывает !! Ведь он ещё беш не поел
maxsaf:
И я тоже про них спрашиваю сейчас)
И я тоже про них спрашиваю сейчас)
---Ну перепутал( или не понял про 20 000 ) , с кем не бывает !! Ведь он ещё беш не поел
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 23:52
Цитата:
Выдумал
Гога:
Ну перепутал(
Ну перепутал(
Выдумал
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 00:38
Цитата:
-Ни в коем случае - там свмые достоверные данные
maxsaf:
Выдумал
Выдумал
-Ни в коем случае - там свмые достоверные данные
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8649
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 00:40
Цитата:
Так куда же без него,ведь 5 января он нас всех спасал,ты бы то же ему спасибо сказал вместе с Токаевым,а то бы поселилась сейчас у тебя в квартире бригада басмачей,которые на площади костры жгли и кормил бы их бешбармаком.
111:
хватит целовать что то Путину..
хватит целовать что то Путину..
Так куда же без него,ведь 5 января он нас всех спасал,ты бы то же ему спасибо сказал вместе с Токаевым,а то бы поселилась сейчас у тебя в квартире бригада басмачей,которые на площади костры жгли и кормил бы их бешбармаком.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:08
Цитата:
Да ну, выдумываешь..
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.
Наши рода делили власть, и никаким басмачам она бы не досталась..
Да и там много знакомых было, я то там был..
Добринцофф:
басмачей,которые на площади костры жгли
басмачей,которые на площади костры жгли
Да ну, выдумываешь..
Там же понятно кто хотел назад прийти, а их просто использовали.
Наши рода делили власть, и никаким басмачам она бы не досталась..
Да и там много знакомых было, я то там был..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 01:10
Цитата:
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?
Добринцофф:
: хватит целовать что то Путину.. Так куда же без него,ведь 5 января о
: хватит целовать что то Путину.. Так куда же без него,ведь 5 января о
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?
Надо стать пожизненным рабом что ли и обязательно кого то целовать за то, что они тебе соврали?
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