Отправлено: - 20:36

abaika95:

Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек

Цитата:Мож это какие другие СМИ писали? Я конечно понимаю, что вашим словам нужно и можно безоговорочно верить.На я вот неделю-две назад читал, в том числе и немецких СМИ, что там более 2000 укрывается. И пару часов назад один журналист (немецких СМИ) выдал, что 1730 уже сдались. Поскольку мы все для вас- "вытутвсёврёте"для вас. Переведёте сами?