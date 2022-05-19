Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 756 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 25 из 25«1...232425
Ответить Новый топик
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:36
#361
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек

Мож это какие другие СМИ писали? Я конечно понимаю, что вашим словам нужно и можно безоговорочно верить. :lol: На я вот неделю-две назад читал, в том числе и немецких СМИ, что там более 2000 укрывается. И пару часов назад один журналист (немецких СМИ) выдал, что 1730 уже сдались. Поскольку мы все для вас- "вытутвсёврёте" вот ссылочка для вас. Переведёте сами?
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9370
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:40
#362
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не имея возможности корректировать сообщения. Должен дописать, что пишут только о половине сдавшихся - 1730, во как. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:11
#363
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально

Я говорил о Шевчуке.
Вопрос не ко мне.
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.
Там собственно были жители своего города, которых планомерно уничтожили, всех этих людей и выдали, вместе с детьми за нацистов..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:15
#364
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Остальное переведи, значит правда что там пишут что про Россию?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:17
#365
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически в е СМИ пишут в Европе что Россия оккупанты
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:21
#366
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Почему они бросили своих солдат

Это же война.
Наши деды тоже так воевали, при том, что Гитлер был хорошо вооружен и многочислен..
Тоже попадали в окружение, так же умирали, а что, как с ними надо было биться с утречка, когда начали рваться в мирных домах авиабомбы?
К этому что, готовились?
Нет.
Фашисты превосходили значительно во вмем, потому окружение, мешки и тд..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:34
#367
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Марик у тебя есть родственики пенсы?

Деду нашему его 66ти тысяч не хватает.
Если б не курил, возможно бы хватало.
Но о Турции или даже сосняке и не мечтает.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:37
#368
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.

А че насчет 20 тыщ террористов - сбежали, да? :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:43
#369
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
насчет 20 тыщ террористов

Да, охранять Азов или кого то там..
Одна и та же история у войны.
Это страх..
У Путина он вдвойне..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:45
#370
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
viktorian85:
Забыл добавить в СВО на Украине задействовано всего 10%

Хм..
Да вроде ПОЛ процента..
Или 0.5..
10 это ты с мозгом перепутал..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:56
#371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, охранять Азов или кого то там..

А зачем вы их выпустили?))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:58
#372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
зачем вы их выпустили?))

Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали..
Это же логично..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16481
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:01
#373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали.. Это же логично..

Зачем Казахстану украинские земли? :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12991
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:03
#374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Зачем Казахстану украинские земли

Разумеется зачем..
Россия же на самолетах их туда отсюда вывезла.
Чтоб потом напасть..
Мы ей продали их, как она и хотела..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:11
#375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Насчет 20ти тысяч, это к Путину

---А Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец , окончания вопросов пропускаешь :lol: :lol:
Профайл
Страница 25 из 25«1...232425
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: drakon, Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS