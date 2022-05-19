Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...

Отправлено: - 18:48

Мин фин КЗ. в близжащее время не даст рублю ослабится. уже это проходили) Как только рубль упадёт до нужной планки)) например 2-3. Ваще кайф тогда. Можно будет купить квартиру в центре Москвы. Ведь и так понятно что Россия выкрутися из сегоднешней сложной ситуации, не в первой. И сново рубль подымится. А вот тенге пока ещё не кто не видел как выкручивается из сложной ситуации. ( диванный эксперт)