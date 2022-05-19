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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:36
Цитата:
Мож это какие другие СМИ писали? Я конечно понимаю, что вашим словам нужно и можно безоговорочно верить. На я вот неделю-две назад читал, в том числе и немецких СМИ, что там более 2000 укрывается. И пару часов назад один журналист (немецких СМИ) выдал, что 1730 уже сдались. Поскольку мы все для вас- "вытутвсёврёте"
вот ссылочка для вас. Переведёте сами?
abaika95:
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
Мож это какие другие СМИ писали? Я конечно понимаю, что вашим словам нужно и можно безоговорочно верить. На я вот неделю-две назад читал, в том числе и немецких СМИ, что там более 2000 укрывается. И пару часов назад один журналист (немецких СМИ) выдал, что 1730 уже сдались. Поскольку мы все для вас- "вытутвсёврёте"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:40
Не имея возможности корректировать сообщения. Должен дописать, что пишут только о половине сдавшихся - 1730, во как.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:11
Цитата:
Я говорил о Шевчуке.
Вопрос не ко мне.
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.
Там собственно были жители своего города, которых планомерно уничтожили, всех этих людей и выдали, вместе с детьми за нацистов..
Добринцофф:
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально
стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально
Я говорил о Шевчуке.
Вопрос не ко мне.
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.
Там собственно были жители своего города, которых планомерно уничтожили, всех этих людей и выдали, вместе с детьми за нацистов..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:15
Цитата:
Остальное переведи, значит правда что там пишут что про Россию?
elektron:
Остальное переведи, значит правда что там пишут что про Россию?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:17
Практически в е СМИ пишут в Европе что Россия оккупанты
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:21
Цитата:
Это же война.
Наши деды тоже так воевали, при том, что Гитлер был хорошо вооружен и многочислен..
Тоже попадали в окружение, так же умирали, а что, как с ними надо было биться с утречка, когда начали рваться в мирных домах авиабомбы?
К этому что, готовились?
Нет.
Фашисты превосходили значительно во вмем, потому окружение, мешки и тд..
Добринцофф:
Почему они бросили своих солдат
Почему они бросили своих солдат
Это же война.
Наши деды тоже так воевали, при том, что Гитлер был хорошо вооружен и многочислен..
Тоже попадали в окружение, так же умирали, а что, как с ними надо было биться с утречка, когда начали рваться в мирных домах авиабомбы?
К этому что, готовились?
Нет.
Фашисты превосходили значительно во вмем, потому окружение, мешки и тд..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:34
Цитата:
Деду нашему его 66ти тысяч не хватает.
Если б не курил, возможно бы хватало.
Но о Турции или даже сосняке и не мечтает.
Vit:
Марик у тебя есть родственики пенсы?
Марик у тебя есть родственики пенсы?
Деду нашему его 66ти тысяч не хватает.
Если б не курил, возможно бы хватало.
Но о Турции или даже сосняке и не мечтает.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:37
Цитата:
А че насчет 20 тыщ террористов - сбежали, да?
111:
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.
Насчет 20ти тысяч, это к Путину, сколько он соврет, столько и будет.
А че насчет 20 тыщ террористов - сбежали, да?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:43
Цитата:
Да, охранять Азов или кого то там..
Одна и та же история у войны.
Это страх..
У Путина он вдвойне..
maxsaf:
насчет 20 тыщ террористов
насчет 20 тыщ террористов
Да, охранять Азов или кого то там..
Одна и та же история у войны.
Это страх..
У Путина он вдвойне..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:45
Цитата:
Хм..
Да вроде ПОЛ процента..
Или 0.5..
10 это ты с мозгом перепутал..
viktorian85:
Забыл добавить в СВО на Украине задействовано всего 10%
Забыл добавить в СВО на Украине задействовано всего 10%
Хм..
Да вроде ПОЛ процента..
Или 0.5..
10 это ты с мозгом перепутал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:56
Цитата:
А зачем вы их выпустили?))
111:
Да, охранять Азов или кого то там..
Да, охранять Азов или кого то там..
А зачем вы их выпустили?))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 21:58
Цитата:
Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали..
Это же логично..
maxsaf:
зачем вы их выпустили?))
зачем вы их выпустили?))
Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали..
Это же логично..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:01
Цитата:
Зачем Казахстану украинские земли?
111:
Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали.. Это же логично..
Ну это же бизнес, чтобы потом отобрать у Украины земли, а все спихнуть на них, мол сами начали.. Это же логично..
Зачем Казахстану украинские земли?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:03
Цитата:
Разумеется зачем..
Россия же на самолетах их туда отсюда вывезла.
Чтоб потом напасть..
Мы ей продали их, как она и хотела..
maxsaf:
Зачем Казахстану украинские земли
Зачем Казахстану украинские земли
Разумеется зачем..
Россия же на самолетах их туда отсюда вывезла.
Чтоб потом напасть..
Мы ей продали их, как она и хотела..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5169
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 22:11
Цитата:
---А Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец , окончания вопросов пропускаешь
111:
Насчет 20ти тысяч, это к Путину
Насчет 20ти тысяч, это к Путину
---А Путин тут причем ??Ты уже вроде запутался вконец , окончания вопросов пропускаешь
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