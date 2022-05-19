Отправлено: - 15:29

Еще раз запретить любой ремонт и строительство частных домов,

Цитата:Мелко "Ильяс" мелкоКоль уж взялся отыгрывать роль "народного" тролля памфлетиста то играл бы уже на полнуюА то всё как-то по верхам по верхамТы в глубь зриНадо вообще частные дома отменить в КостанаеКостанай не деревня а город как называют его жители старожилыГород! А у нас в так называемом "городе" только центр, южный да чучуть северный район застроенные многоэтажкамиА между ними Деревенский океан со всеми прелестями деревенского пейзажаОбластной центр как никак ещё называемся...Вот начали строить Нью-Костанай на плазе,ну вроде всё пока приемлимо и опять же,за угол зашёл опять деревня в виде заселенных дачКуда ни копни везде деревня с домашними собаками на цепи,старушками у ворот да питьевыми колонкамиИ мы ещё боремся за звание города с лучшими культурой и бытомА может вспомним старину? У нас комментаторы любители СССР любят за старину хвататьсяТот же фильм "белые росы" вспомним подобрался город к деревне,деревенских в многоэтажки а дома под сносНиче никто не ныл не плакалРадовались квартирамА щас поглядите ка,прям американцы все стали,срочно в своих домах захотели житьСубурбию как аргумент приводят своим лачугамХотите субурбию живите на окраине а город должен вынести частный сектор из центра!Иначе это не город а фавелы бразильские