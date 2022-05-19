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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:34
Цитата:
Почему 200 ,а не 20000? Откуда инфа с интернета ,или может азовцы прямо из катакомб тебе писали?
111:
Воевало, боеспособны были 200 человек.
Воевало, боеспособны были 200 человек.
Почему 200 ,а не 20000? Откуда инфа с интернета ,или может азовцы прямо из катакомб тебе писали?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:42
Цитата:
А бы батенька прям плоть от плоти своих кумиров из канала Раши тудей
Что-то быстренько натворить,нашкодить и объявить победу))
Цитата:
Да да да
Слова слова
Так чем вам Пушкин не угодил? Вполне престойный стих для рос дет сада)
И Где статья где написано что запрещено слушать высоцкого?))Будет ответ или так и будете продолжать вертеться?) Цитата:
Спешите видеть
Маркс отмазывает олигархат и их дворцы переключая тему с дворцов нуворишей на шоу-бизнес)
Хочешь не хочешь а такое ощущение что человек приплачивают)
Цитата:
Эка зацепило людишек сравнение их детей с военнопленными)))
Теперь весь год будут нервничать и злится))
Цитата:
Вот оно чё
Нормальные пенсы это те кто в Турции
А не нормальные кому не хватает на Турцию))
Маркс:
Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив. Цитата:
Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив. Цитата:
А бы батенька прям плоть от плоти своих кумиров из канала Раши тудей
Что-то быстренько натворить,нашкодить и объявить победу))
Цитата:
Маркс:
Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же
Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же
Да да да
Слова слова
Так чем вам Пушкин не угодил? Вполне престойный стих для рос дет сада)
И Где статья где написано что запрещено слушать высоцкого?))Будет ответ или так и будете продолжать вертеться?) Цитата:
Маркс:
Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.
Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.
Спешите видеть
Маркс отмазывает олигархат и их дворцы переключая тему с дворцов нуворишей на шоу-бизнес)
Хочешь не хочешь а такое ощущение что человек приплачивают)
Цитата:
Сыкымы:
Это ведь не победобесие было? Или вы там военнопленных косплеили, патамушта гимнастёрки без знаков отличия были?
Это ведь не победобесие было? Или вы там военнопленных косплеили, патамушта гимнастёрки без знаков отличия были?
Эка зацепило людишек сравнение их детей с военнопленными)))
Теперь весь год будут нервничать и злится))
Цитата:
Vit:
Нормальный Пенс не лазит а нормально живут, мои могут и в Турцию летать, но почему то не хотят. Не привыкли по заграницам гонять. Им и тут нравится.
Нормальный Пенс не лазит а нормально живут, мои могут и в Турцию летать, но почему то не хотят. Не привыкли по заграницам гонять. Им и тут нравится.
Вот оно чё
Нормальные пенсы это те кто в Турции
А не нормальные кому не хватает на Турцию))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:43
Цитата:
Я стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально они зарабатывают+пенсия,для многих кстати торговля-это не способ выжить,а хобби,смысл жизни,дабы на пенсии не сидеть у телевизора или на лавочке жалуясь на болячки,а двигаться,что то делать.
Кстати бабульки сейчас прошаренные,кто сам выращивает,а кто то перекупает южный товар и продаёт как свой, пользуются тем что "бабушка не обманет"
111:
Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.
Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.
Я стоял на зелёном рынке,рядом с бабушками,нет там нищих,нормально они зарабатывают+пенсия,для многих кстати торговля-это не способ выжить,а хобби,смысл жизни,дабы на пенсии не сидеть у телевизора или на лавочке жалуясь на болячки,а двигаться,что то делать.
Кстати бабульки сейчас прошаренные,кто сам выращивает,а кто то перекупает южный товар и продаёт как свой, пользуются тем что "бабушка не обманет"
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:43
Цитата:
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
А тут уже пишут что сдаются и тьмы и тьмы и тьмы)
Кому верить? Российским СМИ недельной давности или сегодняшним?)
Добринцофф:
Почему 200 ,а не 20000? Откуда инфа с интернета ,или может азовцы прямо из катакомб тебе писали?
Почему 200 ,а не 20000? Откуда инфа с интернета ,или может азовцы прямо из катакомб тебе писали?
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
А тут уже пишут что сдаются и тьмы и тьмы и тьмы)
Кому верить? Российским СМИ недельной давности или сегодняшним?)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 18:53
Вот интересно
Когда первый раз в истории немцы на весь мир рыпнулись им так дали по зубам что запретили армию иметь,флот и вообще все игрушки взрослых дяденек
Загнали так что немцы обидевшись на всех вырастили Гитлера
Второй раз дали немцам по зубам и помня ошибку первого раза решили вообще убрать Германию с карты мира
Оставив два огрызка ГДР и ФРГ под оккупацией
С Россией интересно хватит ума поступить как с Германией во второй раз?
Разделить на части и жёстко контролировать все сферы жизни чтобы никаких фашистов и реваншистов там не родилось больше
Дальний восток Японии отдать они там в конфетку все превратят
Сибирь от Иркутска до Омска Китаю
Они там такое производство воздвигнут что цена на всё упадут в мире
Карелию и Питер шведам и Финам
Кенигсберг понятно кому
Урал и Поволжье под общее руководство фирмам из Франции и Англии
Кавказ отделить вообще
Ну а центральную Россию Германии,США,и Украине отдать
Будет наверно справедливо
Лет так на 40
Когда первый раз в истории немцы на весь мир рыпнулись им так дали по зубам что запретили армию иметь,флот и вообще все игрушки взрослых дяденек
Загнали так что немцы обидевшись на всех вырастили Гитлера
Второй раз дали немцам по зубам и помня ошибку первого раза решили вообще убрать Германию с карты мира
Оставив два огрызка ГДР и ФРГ под оккупацией
С Россией интересно хватит ума поступить как с Германией во второй раз?
Разделить на части и жёстко контролировать все сферы жизни чтобы никаких фашистов и реваншистов там не родилось больше
Дальний восток Японии отдать они там в конфетку все превратят
Сибирь от Иркутска до Омска Китаю
Они там такое производство воздвигнут что цена на всё упадут в мире
Карелию и Питер шведам и Финам
Кенигсберг понятно кому
Урал и Поволжье под общее руководство фирмам из Франции и Англии
Кавказ отделить вообще
Ну а центральную Россию Германии,США,и Украине отдать
Будет наверно справедливо
Лет так на 40
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:04
Цитата:
Кому они сдались?
Какие пирожки?
Если вы про экономику,то экономически Казахстан очень сильно зависит от России.
Одни чих в виде запрета на вывоз сахара из России и у нас он дорожает в 2 раза, при этом отпускается лимитированно по 1 кг в руки.
Каждый день в магазин привозят товар по новым ценам,на вопрос почему подорожало,один ответ видели какой рубль дорогой.
Цитата:
Да "умеет",мы каждый день видим,яркие примеры успехов украинских войск -азовсталь с сдающимися нациками, Мариуполь,Херсон,Энергодар,запорожская АЭС с которой энергию теперь будут продавать Украине.
abaika95:
Зачем? Можно же сдаться как сделали россияне в 1999 и ничего,живут под путинской оккупацией,пирожками торгуют
Зачем? Можно же сдаться как сделали россияне в 1999 и ничего,живут под путинской оккупацией,пирожками торгуют
Кому они сдались?
Какие пирожки?
Если вы про экономику,то экономически Казахстан очень сильно зависит от России.
Одни чих в виде запрета на вывоз сахара из России и у нас он дорожает в 2 раза, при этом отпускается лимитированно по 1 кг в руки.
Каждый день в магазин привозят товар по новым ценам,на вопрос почему подорожало,один ответ видели какой рубль дорогой.
Цитата:
abaika95:
Украина 3 месяца уже доказывает что воевать она умеет
Украина 3 месяца уже доказывает что воевать она умеет
Да "умеет",мы каждый день видим,яркие примеры успехов украинских войск -азовсталь с сдающимися нациками, Мариуполь,Херсон,Энергодар,запорожская АЭС с которой энергию теперь будут продавать Украине.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:13
Цитата:
А чё они там сидят то?Где доблестная Украинская армия которая по вашим словам идёт в контр наступление?
Почему они бросили своих солдат и не пришли на помощь?
Кто вообще после такого будет воевать за Зеленского?
abaika95:
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
Неделю назад российские СМИ писали что всего навсего в Азовстали сидят каких то жалких 600 человек
А чё они там сидят то?Где доблестная Украинская армия которая по вашим словам идёт в контр наступление?
Почему они бросили своих солдат и не пришли на помощь?
Кто вообще после такого будет воевать за Зеленского?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:14
Цитата:
Так и есть. Без РФ пропадём. Поэтому смешно когда кучка местных майданутых кукарекает против РФ Наверное себя так утешают..
Добринцофф:
Если вы про экономику,то экономически Казахстан очень сильно зависит от России.
Если вы про экономику,то экономически Казахстан очень сильно зависит от России.
Так и есть. Без РФ пропадём. Поэтому смешно когда кучка местных майданутых кукарекает против РФ Наверное себя так утешают..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11073
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:15
Цитата:
Добринцофф: Одни чих в виде запрета на вывоз сахара из России и у нас он дорожает в 2 раза,Я бы так сказал. Любой чих, из любой страны -стороны, у нас дорожает сразу всё в 2 раза.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:19
Цитата:
Не умеет. Да были у них удачи в первый месяц СВО когда фронт был большой и российские колонны попалали в засады. Сейчас фронт сконцентрировали на Донбассе и переламывают самую мощную и большую группировку ВСУ на Украине. Каждый день видим видео где всушники целыми отрядами жалуются что их разбили русские, что они боятся, что воевать нечем. Сейчас намечается два котла для ВСУ. Один до 15 тысяч человек второй котел до 10 тысяч. После разгрома или пленения донбасской группировки ВСУ можно будет говориться о фактической победе союзных сил на южном направлении. Дальше уже войска не сильные и неопытные. Продвижение будет быстрее.
Добринцофф:
Да "умеет",мы каждый день видим,яркие примеры успехов украинских войск -азовсталь с сдающимися нациками, Мариуполь,Херсон,Энергодар,запорожская АЭС с которой энергию теперь будут продавать Украине.
Да "умеет",мы каждый день видим,яркие примеры успехов украинских войск -азовсталь с сдающимися нациками, Мариуполь,Херсон,Энергодар,запорожская АЭС с которой энергию теперь будут продавать Украине.
Не умеет. Да были у них удачи в первый месяц СВО когда фронт был большой и российские колонны попалали в засады. Сейчас фронт сконцентрировали на Донбассе и переламывают самую мощную и большую группировку ВСУ на Украине. Каждый день видим видео где всушники целыми отрядами жалуются что их разбили русские, что они боятся, что воевать нечем. Сейчас намечается два котла для ВСУ. Один до 15 тысяч человек второй котел до 10 тысяч. После разгрома или пленения донбасской группировки ВСУ можно будет говориться о фактической победе союзных сил на южном направлении. Дальше уже войска не сильные и неопытные. Продвижение будет быстрее.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 19:27
Забыл добавить в СВО на Украине задействовано всего 10% военных ресурсов.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:09
Цитата:
---А зачем им это надо , чтобы цена падала ??
abaika95:
что цена на всё упадут в мире
что цена на всё упадут в мире
---А зачем им это надо , чтобы цена падала ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:11
Цитата:
----Тогда заодно начинай китайский учить , Китай Казахстан делить ни с кем не будет . Весь себе заберет .
abaika95:
Разделить на части
Разделить на части
----Тогда заодно начинай китайский учить , Китай Казахстан делить ни с кем не будет . Весь себе заберет .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2106
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:27
Цитата:
Я там у вас в совместной теме с вашим "братаном" отписался насчёт ТВ. Попросите его прочитать вслух, если вы вдруг буквы забыли.
Цитата:
Там же, где и статья о том, что является главным в танке.
Цитата:
Эти нувориши от шоу-бизнеса уже давно перегнали всех олигархов по богатству и уровню цинизма. Плачут о нищих бабушках, а сами себе в квартирах на 6-м этаже делают бассейны и сауны. Зажрались, батенька, обнаглели уже до крайности. Должны на площадях за еду выступать, а они морды воротят и райдеры выставляют.
abaika95:
А бы батенька прям плоть от плоти своих кумиров из канала Раши тудей
А бы батенька прям плоть от плоти своих кумиров из канала Раши тудей
Я там у вас в совместной теме с вашим "братаном" отписался насчёт ТВ. Попросите его прочитать вслух, если вы вдруг буквы забыли.
Цитата:
abaika95:
И Где статья где написано что запрещено слушать высоцкого?
И Где статья где написано что запрещено слушать высоцкого?
Там же, где и статья о том, что является главным в танке.
Цитата:
abaika95:
Маркс отмазывает олигархат и их дворцы переключая тему с дворцов нуворишей на шоу-бизнес)
Маркс отмазывает олигархат и их дворцы переключая тему с дворцов нуворишей на шоу-бизнес)
Эти нувориши от шоу-бизнеса уже давно перегнали всех олигархов по богатству и уровню цинизма. Плачут о нищих бабушках, а сами себе в квартирах на 6-м этаже делают бассейны и сауны. Зажрались, батенька, обнаглели уже до крайности. Должны на площадях за еду выступать, а они морды воротят и райдеры выставляют.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16477
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 20:28
Цитата:
А в КЗ какая часть Китаю? ))
abaika95:
Сибирь от Иркутска до Омска Китаю
Сибирь от Иркутска до Омска Китаю
А в КЗ какая часть Китаю? ))
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