Отправлено: - 18:42

Маркс:

Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив. Цитата:

Маркс:

Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же

Маркс:

Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.

Сыкымы:

Это ведь не победобесие было? Или вы там военнопленных косплеили, патамушта гимнастёрки без знаков отличия были?

Vit:

Нормальный Пенс не лазит а нормально живут, мои могут и в Турцию летать, но почему то не хотят. Не привыкли по заграницам гонять. Им и тут нравится.

Цитата:А бы батенька прям плоть от плоти своих кумиров из канала Раши тудейЧто-то быстренько натворить,нашкодить и объявить победу))Цитата:Да да даСлова словаТак чем вам Пушкин не угодил? Вполне престойный стих для рос дет сада)И Где статья где написано что запрещено слушать высоцкого?))Будет ответ или так и будете продолжать вертеться?) Цитата:Спешите видетьМаркс отмазывает олигархат и их дворцы переключая тему с дворцов нуворишей на шоу-бизнес)Хочешь не хочешь а такое ощущение что человек приплачивают)Цитата:Эка зацепило людишек сравнение их детей с военнопленными)))Теперь весь год будут нервничать и злится))Цитата:Вот оно чёНормальные пенсы это те кто в ТурцииА не нормальные кому не хватает на Турцию))