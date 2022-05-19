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≡ Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец" встретились с акимом Костанайской области, чтобы узнать судьбу своих участков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44267
Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец" встретились с акимом Костанайской области, чтобы узнать судьбу своих участков
Отправлено: 19.05.22 - 15:30
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На прием к акиму области в офис партии Amanat сегодня, 19 мая, утром, пришли около 30 дачников. Все они обеспокоены тем, что не нашли свои участки в генплане развития Костаная, причем на этой территории обозначена парковая зона.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24909
Re: Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец"...
Отправлено: 19.05.22 - 15:30
#1
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Саят Шаймурунов,
знает, своё - дело... :lol: ;-)
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
305
Re: Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец"...
Отправлено: 19.05.22 - 18:13
#2
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а лицо у зам акима такое доброе доброе, честное честное
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12481
Re: Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец"...
Отправлено: 19.05.22 - 18:35
#3
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Стандартная типовая ситуация для любого растущего города
Город расширяется поглащая дачи и деревни вокруг себя
Теперь дачникам надо выбить столько денег во сколько они оценивают на глазок свои дворцы и коттеджи
А властям надо подбить бюджет чтобы не уйти в минус выплачивая бабки за дряхлые дачные домики и лачужки
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