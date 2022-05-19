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Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец" встретились с акимом Костанайской области, чтобы узнать судьбу своих участков
Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец" встретились с акимом Костанайской области, чтобы узнать судьбу своих участков
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