Re: Потерянные в генплане - Дачники СО "Мичуринец"...

Отправлено: - 18:35

Стандартная типовая ситуация для любого растущего города

Город расширяется поглащая дачи и деревни вокруг себя

Теперь дачникам надо выбить столько денег во сколько они оценивают на глазок свои дворцы и коттеджи

А властям надо подбить бюджет чтобы не уйти в минус выплачивая бабки за дряхлые дачные домики и лачужки