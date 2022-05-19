Отправлено: - 12:44

Надо сказать, что многие семьи сейчас с трудом растягивают свои деньги от зарплаты до зарплаты, тратя все доходы только на питание.

[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 13:02]

Цитата:Выходит, 111 кучеряво живет - мяса обьедается, "грушевый" льется рекой, джинсы дырявые покупает, еще и на золото остается.