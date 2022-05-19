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Фасады обновили, а канализация сгнила
Фасады обновили, а канализация сгнила
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44267
Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки, обклеить пенопластом, покрасить, поменять крыши домов за бюджетные средства, везде где его даже не просят, просто максимально, не задумываясь, не экономя, а ведь развитие города не входит в его должностные обязанности, для этого он назначает менеджера по управлению городом и за это ему народ - бюджет выплачивает зарплату.
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Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
Цитата:
Правильный ответ был намедни в новостях:
Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства
Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки,
Правильный ответ был намедни в новостях:
Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 11:26
Цитата:
сомнительное заявление, слегка подшаманенный пластическими далеко некачественными операциями (ремонтами), но НЕ красивым.
при Архимеде город стал красивым,
сомнительное заявление, слегка подшаманенный пластическими далеко некачественными операциями (ремонтами), но НЕ красивым.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12980
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 14:23
Я в деаятиэтажке живу, нормально, соседи не мешают, лифт есть, практически никого не видишь, как в пятиэтажках..
(Пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12481
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
Цитата:
Мелко "Ильяс" мелко
Коль уж взялся отыгрывать роль "народного" тролля памфлетиста то играл бы уже на полную
А то всё как-то по верхам по верхам
Ты в глубь зри
Надо вообще частные дома отменить в Костанае
Костанай не деревня а город как называют его жители старожилы
Город! А у нас в так называемом "городе" только центр, южный да чучуть северный район застроенные многоэтажками
А между ними Деревенский океан со всеми прелестями деревенского пейзажа
Областной центр как никак ещё называемся...
Вот начали строить Нью-Костанай на плазе,ну вроде всё пока приемлимо и опять же,за угол зашёл опять деревня в виде заселенных дач
Куда ни копни везде деревня с домашними собаками на цепи,старушками у ворот да питьевыми колонками
И мы ещё боремся за звание города с лучшими культурой и бытом
А может вспомним старину? У нас комментаторы любители СССР любят за старину хвататься
Тот же фильм "белые росы" вспомним подобрался город к деревне,деревенских в многоэтажки а дома под снос
Ниче никто не ныл не плакал
Радовались квартирам
А щас поглядите ка,прям американцы все стали,срочно в своих домах захотели жить
Субурбию как аргумент приводят своим лачугам
Хотите субурбию живите на окраине а город должен вынести частный сектор из центра!
Иначе это не город а фавелы бразильские
Еще раз запретить любой ремонт и строительство частных домов,
Мелко "Ильяс" мелко
Коль уж взялся отыгрывать роль "народного" тролля памфлетиста то играл бы уже на полную
А то всё как-то по верхам по верхам
Ты в глубь зри
Надо вообще частные дома отменить в Костанае
Костанай не деревня а город как называют его жители старожилы
Город! А у нас в так называемом "городе" только центр, южный да чучуть северный район застроенные многоэтажками
А между ними Деревенский океан со всеми прелестями деревенского пейзажа
Областной центр как никак ещё называемся...
Вот начали строить Нью-Костанай на плазе,ну вроде всё пока приемлимо и опять же,за угол зашёл опять деревня в виде заселенных дач
Куда ни копни везде деревня с домашними собаками на цепи,старушками у ворот да питьевыми колонками
И мы ещё боремся за звание города с лучшими культурой и бытом
А может вспомним старину? У нас комментаторы любители СССР любят за старину хвататься
Тот же фильм "белые росы" вспомним подобрался город к деревне,деревенских в многоэтажки а дома под снос
Ниче никто не ныл не плакал
Радовались квартирам
А щас поглядите ка,прям американцы все стали,срочно в своих домах захотели жить
Субурбию как аргумент приводят своим лачугам
Хотите субурбию живите на окраине а город должен вынести частный сектор из центра!
Иначе это не город а фавелы бразильские
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 488
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 16:58
Комментарий удален модератором.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 488
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 17:17
Комментарий удален модератором.
а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 198
Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 17:50
Ни
за что не променял бы свой дом на многоэтажку.жил в хрущевке.одна комната выходила на проезжую часть прям на остановку постоянно вонь дизелем от автобусов.вторая во двор на спортплощадку шум до 10-11 вечера.свой дом тишина и покой.
[Исправлено: андрей 117, 19.05.2022 - 17:51]
за что не променял бы свой дом на многоэтажку.жил в хрущевке.одна комната выходила на проезжую часть прям на остановку постоянно вонь дизелем от автобусов.вторая во двор на спортплощадку шум до 10-11 вечера.свой дом тишина и покой.
[Исправлено: андрей 117, 19.05.2022 - 17:51]
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