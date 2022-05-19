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≡ Фасады обновили, а канализация сгнила
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44267
Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
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Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки, обклеить пенопластом, покрасить, поменять крыши домов за бюджетные средства, везде где его даже не просят, просто максимально, не задумываясь, не экономя, а ведь развитие города не входит в его должностные обязанности, для этого он назначает менеджера по управлению городом и за это ему народ - бюджет выплачивает зарплату.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8509
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
#1
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Цитата:
Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки,

Правильный ответ был намедни в новостях:
Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8509
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 11:26
#2
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Цитата:
при Архимеде город стал красивым,

сомнительное заявление, слегка подшаманенный пластическими далеко некачественными операциями (ремонтами), но НЕ красивым.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 14:23
#3
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Я в деаятиэтажке живу, нормально, соседи не мешают, лифт есть, практически никого не видишь, как в пятиэтажках..
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abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12481
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
#4
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Цитата:
Еще раз запретить любой ремонт и строительство частных домов,

Мелко "Ильяс" мелко
Коль уж взялся отыгрывать роль "народного" тролля памфлетиста то играл бы уже на полную
А то всё как-то по верхам по верхам
Ты в глубь зри
Надо вообще частные дома отменить в Костанае
Костанай не деревня а город как называют его жители старожилы
Город! А у нас в так называемом "городе" только центр, южный да чучуть северный район застроенные многоэтажками
А между ними Деревенский океан со всеми прелестями деревенского пейзажа
Областной центр как никак ещё называемся...
Вот начали строить Нью-Костанай на плазе,ну вроде всё пока приемлимо и опять же,за угол зашёл опять деревня в виде заселенных дач
Куда ни копни везде деревня с домашними собаками на цепи,старушками у ворот да питьевыми колонками
И мы ещё боремся за звание города с лучшими культурой и бытом
А может вспомним старину? У нас комментаторы любители СССР любят за старину хвататься
Тот же фильм "белые росы" вспомним подобрался город к деревне,деревенских в многоэтажки а дома под снос
Ниче никто не ныл не плакал
Радовались квартирам
А щас поглядите ка,прям американцы все стали,срочно в своих домах захотели жить
Субурбию как аргумент приводят своим лачугам
Хотите субурбию живите на окраине а город должен вынести частный сектор из центра!
Иначе это не город а фавелы бразильские
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
488
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 16:58
#5
Комментарий удален модератором.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
488
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 17:17
#6
Комментарий удален модератором.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
198
Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 17:50
#7
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Ни
за что не променял бы свой дом на многоэтажку.жил в хрущевке.одна комната выходила на проезжую часть прям на остановку постоянно вонь дизелем от автобусов.вторая во двор на спортплощадку шум до 10-11 вечера.свой дом тишина и покой.

[Исправлено: андрей 117, 19.05.2022 - 17:51]
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