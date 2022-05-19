Re: Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует -...

Отправлено: - 16:06

Кроме путина никто и ничего не может знать. Что ему взбредёт в голову-то и будет. Абсолютно не предсказуемый персонаж. Сейчас он всем доказывает как крут рубль,как мы в 15м доказывали как крута тенге. Но финал один и против законов экономики не попрешь. Денюжка кончится и всё.