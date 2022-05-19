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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:34
Цитата:
....... Просто точки(а то модераторы пост удалят)
111:
Воевало, боеспособны были 200 человек. Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.
Воевало, боеспособны были 200 человек. Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.
....... Просто точки(а то модераторы пост удалят)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:37
Цитата:
Пераый раз отобрала территории и поддерживала военные действия, готовясь к исключительной войне до Польши..
Или опять не получается?
Подумаешь, через 8 лет нападет снова..
Только тогда конечно уже силенок не хватит..
гражданин СССР:
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал
Пераый раз отобрала территории и поддерживала военные действия, готовясь к исключительной войне до Польши..
Или опять не получается?
Подумаешь, через 8 лет нападет снова..
Только тогда конечно уже силенок не хватит..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:39
Цитата:
Наконец-то вы нашли хоть какой-то стих
Три дня искали чтобы без мата
Очень хороший стих
Почему бы в дет саду его не изучить особенно российском? Это же солнце русской поэзии))
Темболее Высоцкого нельзя за него штраф
А за Пушкина премию Цитата:
Тоесть среди вас любителей нетрадиционной войны,отмазывателей с предыханием идиотии российской власти и всего остального пахабного связанного с бородатыми казаками я веду себя как представитель сексуального меньшинства?)) Пусть так
Гетеросексуалом нынче опасно быть,особенно в России где за пропаганду отвечают коллективные Антоны Красовские)
Цитата:
Без проблем
В песне высоцкого нет мата
Нет похабщины
Нет сексуального подтекста
Так за что осудили гражданку?)))))
Блин это можно продолжать бесконечно)
[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:07]
Маркс:
Специально поискал для вас, раз вы поиском не владеете, вот первые попавшиеся: "На Давыдову", "Брови царь нахмуря"
Специально поискал для вас, раз вы поиском не владеете, вот первые попавшиеся: "На Давыдову", "Брови царь нахмуря"
Наконец-то вы нашли хоть какой-то стих
Три дня искали чтобы без мата
Очень хороший стих
Почему бы в дет саду его не изучить особенно российском? Это же солнце русской поэзии))
Темболее Высоцкого нельзя за него штраф
А за Пушкина премию Цитата:
Маркс:
Вы ведете себя как представитель сексуальных меньшинств.
Вы ведете себя как представитель сексуальных меньшинств.
Тоесть среди вас любителей нетрадиционной войны,отмазывателей с предыханием идиотии российской власти и всего остального пахабного связанного с бородатыми казаками я веду себя как представитель сексуального меньшинства?)) Пусть так
Гетеросексуалом нынче опасно быть,особенно в России где за пропаганду отвечают коллективные Антоны Красовские)
Цитата:
Маркс:
Никто же не запрещает вам слушать матерные песни шансона, но не стоит включать их на полную громкость в церкви, наденьте наушники и наслаждайтесь своей "свободой выбора".
Никто же не запрещает вам слушать матерные песни шансона, но не стоит включать их на полную громкость в церкви, наденьте наушники и наслаждайтесь своей "свободой выбора".
Без проблем
В песне высоцкого нет мата
Нет похабщины
Нет сексуального подтекста
Так за что осудили гражданку?)))))
Блин это можно продолжать бесконечно)
[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:07]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:40
Цитата:
Всё, что-то больше не хочется феерические глупости читать))) Пока))
111:
Всё, что-то больше не хочется феерические глупости читать))) Пока))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:42
Цитата:
В феврале наконец-то дошли те кто 8 лет смотрел на то как злые нацисты прикалачивают детей Донбасса к крестам
8 лет шли и 8 лет не замечали
Терпели
8 лет это как раз тот срок для россиян когда до них доходит что вот оно "Донбасс бомбят"
[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:06]
гражданин СССР:
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал? Что-то у тебя совсем какая-то путаница
Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал? Что-то у тебя совсем какая-то путаница
В феврале наконец-то дошли те кто 8 лет смотрел на то как злые нацисты прикалачивают детей Донбасса к крестам
8 лет шли и 8 лет не замечали
Терпели
8 лет это как раз тот срок для россиян когда до них доходит что вот оно "Донбасс бомбят"
[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:06]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:43
Цитата:
Странно а зачем тогда было это?
Цитата:
Тоесть сам почитал эти глупости и нам скинул зачем-то
гражданин СССР: Всё, что-то больше не хочется феерические глупости читать))) Пока))
Странно а зачем тогда было это?
Цитата:
гражданин СССР:
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
Тоесть сам почитал эти глупости и нам скинул зачем-то
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:48
Цитата:
Глупость это было нападать на Украину..
Еще в 2014м..
Еще большая глупость, нападать сейчас, под утро бомбить мирные здания и спящие дома..
гражданин СССР:
Всё, что-то больше не хочется феерические глупости
Всё, что-то больше не хочется феерические глупости
Глупость это было нападать на Украину..
Еще в 2014м..
Еще большая глупость, нападать сейчас, под утро бомбить мирные здания и спящие дома..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:08
Цитата:
Может тебе про Немцова или Политковскую сказать?
А может про 22 человек с детьми в Кущевке?
гражданин СССР:
Олеся Бузину
Олеся Бузину
Может тебе про Немцова или Политковскую сказать?
А может про 22 человек с детьми в Кущевке?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:20
Цитата:
Недавно смотрел про Кущёвку. Всё так же. Тока бандиты другие стали. Не смогла воровская бандитская власть навести там порядок. Так же убийства не покорных и беспредел.
111:
в Кущевке?
в Кущевке?
Недавно смотрел про Кущёвку. Всё так же. Тока бандиты другие стали. Не смогла воровская бандитская власть навести там порядок. Так же убийства не покорных и беспредел.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:49
Хм..
Про Ж..
«Родина – это, друзья, не ********, которую надо все время мусолить, целовать… Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина», – заявил музыкант.
Про Ж..
«Родина – это, друзья, не ********, которую надо все время мусолить, целовать… Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина», – заявил музыкант.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 16:53
Цитата:
Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив.
Цитата:
Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же.
abaika95:
Три дня искали чтобы без мата
Три дня искали чтобы без мата
Я был уверен, что вы так напишете. Это называется - нечем крыть, а проще говоря - слив.
Цитата:
abaika95:
Блин это можно продолжать бесконечно)
Блин это можно продолжать бесконечно)
Вас это удивляет? Судя по плохой усваиваемости материала, в школе вы просто были обязаны быть второгодником, бесконечно изучая одно и то же.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 17:03
Цитата:
Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.
111:
Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.
Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.
Ну, пока эти шоубизнесмены будут жить во дворцах, все бабушки, трактористы и комбайнеры будут нищими. Этот певец лучше бы поменьше выражался статусиками из контакта, а побольше выступал бесплатно на вокзалах для нищих бабушек.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 677
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 17:04
Цитата:
даже тут переврал, как обычно)) найди и прочитай о чем разговор был, дабы ложь не распространять.
111:
Не помню, со мной кто то до упада спорил, что Шевчуку ничего не грозит..
Не помню, со мной кто то до упада спорил, что Шевчуку ничего не грозит..
даже тут переврал, как обычно)) найди и прочитай о чем разговор был, дабы ложь не распространять.
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