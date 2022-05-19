Отправлено: - 15:39

Маркс:

Специально поискал для вас, раз вы поиском не владеете, вот первые попавшиеся: "На Давыдову", "Брови царь нахмуря"

Маркс:

Вы ведете себя как представитель сексуальных меньшинств.

Маркс:

Никто же не запрещает вам слушать матерные песни шансона, но не стоит включать их на полную громкость в церкви, наденьте наушники и наслаждайтесь своей "свободой выбора".

[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 16:07]

Цитата:Наконец-то вы нашли хоть какой-то стихТри дня искали чтобы без матаОчень хороший стихПочему бы в дет саду его не изучить особенно российском? Это же солнце русской поэзии))Темболее Высоцкого нельзя за него штрафА за Пушкина премию Цитата:Тоесть среди вас любителей нетрадиционной войны,отмазывателей с предыханием идиотии российской власти и всего остального пахабного связанного с бородатыми казаками я веду себя как представитель сексуального меньшинства?)) Пусть такГетеросексуалом нынче опасно быть,особенно в России где за пропаганду отвечают коллективные Антоны Красовские)Цитата:Без проблемВ песне высоцкого нет матаНет похабщиныНет сексуального подтекстаТак за что осудили гражданку?)))))Блин это можно продолжать бесконечно)