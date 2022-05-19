Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+18°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • ЮЗ, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44266
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 19.05.22 - 13:40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Telegram-чатах распространяется информация о том, что в ходе референдума будут приняты поправки, гарантирующие неприкосновенность всем членам семьи Нурсултана Назарбаева и позволяющие их пожизненное содержание за счет налогов граждан.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 13:40
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Короче бывший и вся его семья, весь род, будут все равно содержаться за счет нас, как королевы там Британии и тд..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24908
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 13:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Короче весь род, будут все равно содержаться за счет нас,

Марик, денежки - готовь.... :lol: ;-)
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3047
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 14:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
будут все равно содержаться за счет нас,


Неужели они такие бедные, что сами себя не смогут прокормить: - а где их фонды многомиллиардные, деньги за утильсбор, за авиа и ж/д билеты, за СМИ, за нефть и прочие.

Насчёт "основателя независимого Казахстана" - мне кажеться Казахстан получил независимость в результате распада СССР; - я не помню что бы Назарбаев в годы Советской власти боролся за независимость, устраивал митинги, забастовки, голодовки, восстания; преследовался за это советским режимом, сидел за это в тюрьме.
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.

Я понимаю Ландбергис, его "Союдис" - вот этот действительно боролся за независимость Литвы, его зверинную ненависть к Советам.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12980
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
Отправлено: 19.05.22 - 14:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Независимость нам упала в руки когда мы её и не ждали в том числе и Назарбаев.

Лучше бы не падала, все 30 лет обогащалась одна семейка..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5263
Re: «Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»:...
Отправлено: 19.05.22 - 15:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал он уже отстал от нас, проживет на заработанные тяжким трудом миллиарды, но все равно нет-нет мелькает, чего не живётся спокойно, без суеты
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS