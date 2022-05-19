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«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
«Семья Елбасы будет содержаться за счет налогов»: казахстанцы делятся рассылкой
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