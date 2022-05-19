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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 22 из 22«1...202122
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:18
#316
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Цитата:
гражданин СССР:
вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась

Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:20
#317
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Вообще путать военное время, когда напал враг и бомбит тебя и твоих детей просто так, просто ради мародерства и бизнеса, по моему это кощунство..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:20
#318
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Цитата:
111:
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.

Меня удивляет такие высказыватели. Ну против ты, а может все эти 8 тысяч за спецоперацию. Зачем ты им портишь настроение, они пришли твои песни слушать, а не политические и другие пристрастия.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:21
#319
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Цитата:
111:
у них закон военного времени.

Украина объявила закон военного времени? Если у них война, то с кем? Если с Россией, значит и у России война? Что тогда различать? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:22
#320
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Цитата:
Маркс:
все эти 8 тысяч за спецоперацию. З

Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..
Его позиция всем известна.
Прекратить убивать мирное население..

[Исправлено: 111, 19.05.2022 - 15:23]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:23
#321
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Цитата:
111:
Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..

Что за бредятина? При чем тут концерт и украинский народ? Они что, воевать пошли в концертный зал? Или песни слушать
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:25
#322
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Цитата:
111:
Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?

Они и в мирное время за это убивали.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:26
#323
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Цитата:
гражданин СССР:
Если с Россией, значит и у России война?

Нет у России войны.
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации.
Сечешь разницу?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:26
#324
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За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:28
#325
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Цитата:
Маркс:
Они и в мирное время за это убивали.

Кого убивали?
Когда Россия напала на них в 2014м?
Украинцы защищались.
Сейчас Россия сколько убила своих пацанов, которые погибли просто так?
Допустим 10 тысяч минимум.
И что?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:28
#326
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Цитата:
111:
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации. Сечешь разницу?

Ты ж только 5 минут назад накалякал, что в Российской Армии зеки воюют))) Как это нет мобилизации, если даже зеков воевать отправляют)) Определись уже
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
#327
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Цитата:
111:
Кого убивали?

Ну например Олеся Бузину. Виновных не наказали
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
#328
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Цитата:
гражданин СССР:
Всего с 16 мая в плен сдались 1730

Воевало, боеспособны были 200 человек.
Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1092
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:31
#329
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Цитата:
111:
Когда Россия напала на них в 2014м?

Если Россия напала в 2014, то в феврале тогда кто напал? :lol: Что-то у тебя совсем какая-то путаница
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Страница 22 из 22«1...202122
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