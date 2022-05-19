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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:18
Цитата:
Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?
гражданин СССР:
вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась
вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась
Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:20
Вообще путать военное время, когда напал враг и бомбит тебя и твоих детей просто так, просто ради мародерства и бизнеса, по моему это кощунство..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:20
Цитата:
Меня удивляет такие высказыватели. Ну против ты, а может все эти 8 тысяч за спецоперацию. Зачем ты им портишь настроение, они пришли твои песни слушать, а не политические и другие пристрастия.
111:
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
Меня удивляет такие высказыватели. Ну против ты, а может все эти 8 тысяч за спецоперацию. Зачем ты им портишь настроение, они пришли твои песни слушать, а не политические и другие пристрастия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:21
Цитата:
Украина объявила закон военного времени? Если у них война, то с кем? Если с Россией, значит и у России война? Что тогда различать?
111:
у них закон военного времени.
у них закон военного времени.
Украина объявила закон военного времени? Если у них война, то с кем? Если с Россией, значит и у России война? Что тогда различать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:22
Цитата:
Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..
Его позиция всем известна.
Прекратить убивать мирное население..
[Исправлено: 111, 19.05.2022 - 15:23]
Маркс:
все эти 8 тысяч за спецоперацию. З
все эти 8 тысяч за спецоперацию. З
Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..
Его позиция всем известна.
Прекратить убивать мирное население..
[Исправлено: 111, 19.05.2022 - 15:23]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:23
Цитата:
Что за бредятина? При чем тут концерт и украинский народ? Они что, воевать пошли в концертный зал? Или песни слушать
111:
Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..
Они бы не пришли, если бы были за уничтожение украинского народа..
Что за бредятина? При чем тут концерт и украинский народ? Они что, воевать пошли в концертный зал? Или песни слушать
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:25
Цитата:
Они и в мирное время за это убивали.
111:
Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?
Там война, на них вероломно напали, у них закон военного времени.
Ты хоть это различаешь?
Они и в мирное время за это убивали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:26
Цитата:
Нет у России войны.
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации.
Сечешь разницу?
гражданин СССР:
Если с Россией, значит и у России война?
Если с Россией, значит и у России война?
Нет у России войны.
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации.
Сечешь разницу?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:26
За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов». Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:28
Цитата:
Кого убивали?
Когда Россия напала на них в 2014м?
Украинцы защищались.
Сейчас Россия сколько убила своих пацанов, которые погибли просто так?
Допустим 10 тысяч минимум.
И что?
Маркс:
Они и в мирное время за это убивали.
Они и в мирное время за это убивали.
Кого убивали?
Когда Россия напала на них в 2014м?
Украинцы защищались.
Сейчас Россия сколько убила своих пацанов, которые погибли просто так?
Допустим 10 тысяч минимум.
И что?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:28
Цитата:
Ты ж только 5 минут назад накалякал, что в Российской Армии зеки воюют))) Как это нет мобилизации, если даже зеков воевать отправляют)) Определись уже
111:
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации. Сечешь разницу?
Россия воюет на другой территории и нет мобилизации. Сечешь разницу?
Ты ж только 5 минут назад накалякал, что в Российской Армии зеки воюют))) Как это нет мобилизации, если даже зеков воевать отправляют)) Определись уже
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
Цитата:
Ну например Олеся Бузину. Виновных не наказали
111:
Кого убивали?
Кого убивали?
Ну например Олеся Бузину. Виновных не наказали
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:29
Цитата:
Воевало, боеспособны были 200 человек.
Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.
гражданин СССР:
Всего с 16 мая в плен сдались 1730
Всего с 16 мая в плен сдались 1730
Воевало, боеспособны были 200 человек.
Остальные мирные жители, у которых российские войска разбомбили детей, матерей, и за которых они пошли мстить.
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