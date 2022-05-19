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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:52
Цитата:
Рассказывай лучше про бешбармак, не смеши народ
111:
200 человек не могла победить 50ти тысячная группировка российских лучших войск вместе с кадыровцами, боевиками Сирии, зэками.. Несомненный Героизм действительно Героев Украины..
200 человек не могла победить 50ти тысячная группировка российских лучших войск вместе с кадыровцами, боевиками Сирии, зэками.. Несомненный Героизм действительно Героев Украины..
Рассказывай лучше про бешбармак, не смеши народ
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:55
Шевчука наконец то повязали.
15 лет светит..
15 лет светит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:57
Цитата:
Ты не понял, закрытое окно и балкон в своей квартире - это твоя голова. А все что там, за головой - это общество, т.е. храм. В своей голове можешь выражаться как хочешь, а когда открыл рот - уже ограничивай себя. Там, за твоей черепушкой уже рулят модераторы.
111:
То есть закрытое окно и балкон в своей квартире это церковь..
То есть закрытое окно и балкон в своей квартире это церковь..
Ты не понял, закрытое окно и балкон в своей квартире - это твоя голова. А все что там, за головой - это общество, т.е. храм. В своей голове можешь выражаться как хочешь, а когда открыл рот - уже ограничивай себя. Там, за твоей черепушкой уже рулят модераторы.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:58
Цитата:
Кто такой?...
111:
Шевчука наконец то повязали.
Шевчука наконец то повязали.
Кто такой?...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:00
Цитата:
Это певец какой то там
drakon:
Кто такой?...
Кто такой?...
Это певец какой то там
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:01
Сотрудникам Красного Креста показали условия содержания сдавшихся с "Азовстали" боевиков Сейчас они находятся в Еленовке, ДНР. В ходе инспекции представители благотворительной организации не нашли каких-либо нарушений, посетив кухню и комнату отдыха украинских военных. Представитель ВСУ, в свою очередь, отметил наличие новых матрасов и приемлемые условия содержания. Также сдавшиеся в плен боевики высоко оценили качество еды и заверили, что с ними обращаются хорошо, не проявляя в в отношении их какого-либо насилия. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что вышедшим с "Азовстали" гарантируется сохранение жизни. Также президент России Владимир Путин отмечал, что со сдавшимися в плен будут обращаться в соответствии с международно-правовыми актами.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:03
Цитата:
Знаю, его. А за что- повязали?...
111:
Это певец какой то
Это певец какой то
Знаю, его. А за что- повязали?...
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:05
Цитата:
Дискредитация российской армии.
Штраф от 50ти тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 15ти лет.
drakon:
что- повязали?..
что- повязали?..
Дискредитация российской армии.
Штраф от 50ти тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 15ти лет.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:07
Если слушать музыку в квартире это 50 тысяч рублей, а несчастный был против войны, сказал что то кому то громко.
Вместо шепота.
Тут могут шить и шить..
Вместо шепота.
Тут могут шить и шить..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:08
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:09
Цитата:
Тут ведь как - могут шить, а могут и не шить. Ну надо же ляпнуть, что уже 15 лет светит))) Чего мелочится-то))) В России уже все тюрьмы пятнадцатниками забиты
111:
Тут могут шить и шить..
Тут могут шить и шить..
Тут ведь как - могут шить, а могут и не шить. Ну надо же ляпнуть, что уже 15 лет светит))) Чего мелочится-то))) В России уже все тюрьмы пятнадцатниками забиты
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:11
Осень, в небе жгут корабли
Осень, мне бы прочь от земли
Там где в море тонет печаль
Осень темная даль..
Запрещенная в России песня ..
Скоро чемодан вокзал Израиль с Галкиным..
Осень, мне бы прочь от земли
Там где в море тонет печаль
Осень темная даль..
Запрещенная в России песня ..
Скоро чемодан вокзал Израиль с Галкиным..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:12
Цитата:
Просто не дадут житья..
гражданин СССР:
могут и не шить
могут и не шить
Просто не дадут житья..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:14
Не помню, со мной кто то до упада спорил, что Шевчуку ничего не грозит..
Но мы то знаем, на такого как он, всего лишь нужно немного времени..
Аудитория то у него думающая..
Но мы то знаем, на такого как он, всего лишь нужно немного времени..
Аудитория то у него думающая..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:15
Цитата:
Интересно, а вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась за спецоперацию - что бы с ней сделали? Сразу бы к столбу скотчем примотали, или для начала избили бы до полусмерти? 111 - тебе вопрос
111:
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
Интересно, а вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась за спецоперацию - что бы с ней сделали? Сразу бы к столбу скотчем примотали, или для начала избили бы до полусмерти? 111 - тебе вопрос
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