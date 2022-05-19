Отправлено: - 14:57

111:

То есть закрытое окно и балкон в своей квартире это церковь..



Цитата:Ты не понял, закрытое окно и балкон в своей квартире - это твоя голова. А все что там, за головой - это общество, т.е. храм. В своей голове можешь выражаться как хочешь, а когда открыл рот - уже ограничивай себя. Там, за твоей черепушкой уже рулят модераторы.