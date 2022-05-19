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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 21 из 22«1...19202122»
Ответить Новый топик
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:52
#301
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Цитата:
111:
200 человек не могла победить 50ти тысячная группировка российских лучших войск вместе с кадыровцами, боевиками Сирии, зэками.. Несомненный Героизм действительно Героев Украины..

Рассказывай лучше про бешбармак, не смеши народ :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:55
#302
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Шевчука наконец то повязали.
15 лет светит..
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2103
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:57
#303
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Цитата:
111:
То есть закрытое окно и балкон в своей квартире это церковь..

Ты не понял, закрытое окно и балкон в своей квартире - это твоя голова. А все что там, за головой - это общество, т.е. храм. В своей голове можешь выражаться как хочешь, а когда открыл рот - уже ограничивай себя. Там, за твоей черепушкой уже рулят модераторы.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 14:58
#304
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Цитата:
111:
Шевчука наконец то повязали.

Кто такой?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:00
#305
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Цитата:
drakon:
Кто такой?...

Это певец какой то там
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:01
#306
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Сотрудникам Красного Креста показали условия содержания сдавшихся с "Азовстали" боевиков Сейчас они находятся в Еленовке, ДНР. В ходе инспекции представители благотворительной организации не нашли каких-либо нарушений, посетив кухню и комнату отдыха украинских военных. Представитель ВСУ, в свою очередь, отметил наличие новых матрасов и приемлемые условия содержания. Также сдавшиеся в плен боевики высоко оценили качество еды и заверили, что с ними обращаются хорошо, не проявляя в в отношении их какого-либо насилия. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что вышедшим с "Азовстали" гарантируется сохранение жизни. Также президент России Владимир Путин отмечал, что со сдавшимися в плен будут обращаться в соответствии с международно-правовыми актами.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24907
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:03
#307
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Цитата:
111:
Это певец какой то

Знаю, его. А за что- повязали?... :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:05
#308
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Цитата:
drakon:
что- повязали?..

Дискредитация российской армии.
Штраф от 50ти тысяч рублей и до лишения свободы на срок до 15ти лет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:07
#309
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Если слушать музыку в квартире это 50 тысяч рублей, а несчастный был против войны, сказал что то кому то громко.
Вместо шепота.
Тут могут шить и шить..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:08
#310
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Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:09
#311
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Цитата:
111:
Тут могут шить и шить..

Тут ведь как - могут шить, а могут и не шить. Ну надо же ляпнуть, что уже 15 лет светит))) Чего мелочится-то))) В России уже все тюрьмы пятнадцатниками забиты :lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:11
#312
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Осень, в небе жгут корабли
Осень, мне бы прочь от земли
Там где в море тонет печаль
Осень темная даль..


Запрещенная в России песня ..
Скоро чемодан вокзал Израиль с Галкиным..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:12
#313
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Цитата:
гражданин СССР:
могут и не шить

Просто не дадут житья..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12976
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:14
#314
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Не помню, со мной кто то до упада спорил, что Шевчуку ничего не грозит..
Но мы то знаем, на такого как он, всего лишь нужно немного времени..
Аудитория то у него думающая..
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1091
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 15:15
#315
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Цитата:
111:
Лидер «ДДТ» высказывался против спецоперации на Украине во время выступления на «Уфа Арене» перед восьмитысячной аудиторией, — сообщил Telegram-канал.

Интересно, а вот если бы на концерте во Львове, или в Чернигове какая-нибудь верка-сердючка высказалась за спецоперацию - что бы с ней сделали? Сразу бы к столбу скотчем примотали, или для начала избили бы до полусмерти? 111 - тебе вопрос ;-)
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Страница 21 из 22«1...19202122»
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