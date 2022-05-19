Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями+16°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • З, 10 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 20 из 20«1...181920
Ответить Новый топик
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 12:58
#286
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Насколько помню в хулиганских стихах Пушкина одна матерщина

Вай, зачем говорищь адна матерщина, многа матерщина! (с) Анекдот
На самом деле тем одним услышанным вами в подворотне стихом творчество Пушкина не ограничивается. Удивитесь, сколько у него еще произведений, за всю жизнь не прочитать, особенно если читать по слогам.
Цитата:
abaika95:
Ещё раз песни Высоцкого есть в реестре запрещенных?

Представляю, как Берроузу было трудно писать про Тарзана. Надо было не только вывести юношу из леса, но и лес из него. Ведь есть много чего, друг Горацио, отсутствующего в запрещенных реестрах, но осуждаемого обществом. Например, не запрещено ковырять в носу, пукать, плеваться в общественных местах, смеяться на похоронах, бросаться наперерез спецназу во время специальной операции, да много чего еще.

Точно так же, если тебе приспичило послушать песни про фашистов в день победы, то не стоит открывать окно и увеличивать громкость, лучше надень наушники, не делай провокаций, о которых потом будешь жалеть. Ну никакой идиот не станет размахивать зенитовским флагом в секторе болельщиков Спартака (хотя это не запрещено), думая что его потом проводят домой с почетным караулом. Однако, объяснить эти жизненные правила человеку, у которого культурный слой в зачаточном состоянии, индивидууму с задержкой психического развития или шпиону практически невозможно.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12952
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:23
#287
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Дальше - что? Ну

Мне вообще то было 15 лет.
Откуда я мог знать что дальше?
Дальше возможно смерть..
Например на границе там сколько то времени дается на это..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12952
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:25
#288
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вот стрельбы в школе, во всяком случае моей, не проводились.

Да и в самом Костанае много школ бвло, где не готовили профессионалов..
Меня готовили в Дружбинской Средней Школе
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:28
#289
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12952
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:33
#290
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Всё правильно. НВП выучил - сразу стал военнообязанным. А если Двойку поставили -

Где то мой аттестат, надо порыскать, там может что есть..
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:35
#291
Комментарий проходит проверку.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12471
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 13:43
#292
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 20 из 20«1...181920
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: abaika95, yudjin

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS