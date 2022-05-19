Отправлено: - 12:58

abaika95:

Насколько помню в хулиганских стихах Пушкина одна матерщина



abaika95:

Ещё раз песни Высоцкого есть в реестре запрещенных?



Цитата:Вай, зачем говорищь адна матерщина, многа матерщина! (с) АнекдотНа самом деле тем одним услышанным вами в подворотне стихом творчество Пушкина не ограничивается. Удивитесь, сколько у него еще произведений, за всю жизнь не прочитать, особенно если читать по слогам.Цитата:Представляю, как Берроузу было трудно писать про Тарзана. Надо было не только вывести юношу из леса, но и лес из него. Ведь есть много чего, друг Горацио, отсутствующего в запрещенных реестрах, но осуждаемого обществом. Например, не запрещено ковырять в носу, пукать, плеваться в общественных местах, смеяться на похоронах, бросаться наперерез спецназу во время специальной операции, да много чего еще.Точно так же, если тебе приспичило послушать песни про фашистов в день победы, то не стоит открывать окно и увеличивать громкость, лучше надень наушники, не делай провокаций, о которых потом будешь жалеть. Ну никакой идиот не станет размахивать зенитовским флагом в секторе болельщиков Спартака (хотя это не запрещено), думая что его потом проводят домой с почетным караулом. Однако, объяснить эти жизненные правила человеку, у которого культурный слой в зачаточном состоянии, индивидууму с задержкой психического развития или шпиону практически невозможно.