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≡  Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44260
Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
Отправлено: 19.05.22 - 09:25
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18 мая на площади между ЦУМом и MARTом только и разговоров было, что о вчерашнем посещении главы города. Владельцы разнообразных аттракционов расспрашивали своих сотрудников, что говорил градоначальник и чего ждать впредь.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4061
Re: Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима...
Отправлено: 19.05.22 - 09:25
#1
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Цитата:
наш батут располагается действительно на площади в Сити-центре, мы имели разрешение от предыдущего акима на это

В каком виде разрешение? Устно, письменно? От Ахметжанова лично?
Никогда ни с кем не пытался договориться, это всё временно и чревато.
Читаешь закон, консультируешься и делаешь, а вот если тогда придут умники колышки выдергивать....
В суд.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Re: Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима...
Отправлено: 19.05.22 - 09:46
#2
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Где то сейчас в федоровке сидит один дядька и недоумевает "а что так можно было???"
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8506
Re: Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима...
Отправлено: 19.05.22 - 09:46
#3
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Центр город должен быть очищен от этого базара-вокзала. Порядок должен быть, а не мучение для пешеходов и прогуливающихся. Я еще помню когда город был таким:






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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Re: Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима...
Отправлено: 19.05.22 - 09:47
#4
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Цитата:
yudjin:
Я еще помню когда город был таким:

Чернобелым и пустым
Деревня деревней
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8506
Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
Отправлено: 19.05.22 - 10:40
#5
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Цитата:
abaika95:
Чернобелым и пустым

кто что хотел увидеть...
А для меня разноцветный, цветущий, аккуратный и порядочный








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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Re: Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима...
Отправлено: 19.05.22 - 10:59
#6
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Цитата:
yudjin:
кто что хотел увидеть... А для меня разноцветный, цветущий, аккуратный и порядочный

Уже лучше
Но всеровно деревня
3 машины в час
В обед город пустой
За центр три метра отошёл уже частный сектор без асфальта где бабульки с ведрами ходят
К 9 вечера жизнь остановилась
Все Штирлица смотрят
Вкратце описал весь СССР))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
Отправлено: 19.05.22 - 11:29
#7
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Цитата:
abaika95:
Вкратце описал весь СССР))

Поразительный уровень интеллекта)))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
Отправлено: 19.05.22 - 11:30
#8
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Цитата:
abaika95:
3 машины в час

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