Отправлено: - 09:25

наш батут располагается действительно на площади в Сити-центре, мы имели разрешение от предыдущего акима на это

Цитата:В каком виде разрешение? Устно, письменно? От Ахметжанова лично?Никогда ни с кем не пытался договориться, это всё временно и чревато.Читаешь закон, консультируешься и делаешь, а вот если тогда придут умники колышки выдергивать....В суд.