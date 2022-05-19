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≡ Фасады обновили, а канализация сгнила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44260
Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
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Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки, обклеить пенопластом, покрасить, поменять крыши домов за бюджетные средства, везде где его даже не просят, просто максимально, не задумываясь, не экономя, а ведь развитие города не входит в его должностные обязанности, для этого он назначает менеджера по управлению городом и за это ему народ - бюджет выплачивает зарплату.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8506
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 10:44
#1
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Цитата:
Не могу понять рвения Архимеда Бегежановича, чтобы срочно заасфальтировать весь Костанай, дворы и проулки,

Правильный ответ был намедни в новостях:
Рейтинг акимов в Казахстане будут определять по качеству автомобильных дорог. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на заседании правительства
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8506
Re: Фасады обновили, а канализация сгнила
Отправлено: 19.05.22 - 11:26
#2
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Цитата:
при Архимеде город стал красивым,

сомнительное заявление, слегка подшаманенный пластическими далеко некачественными операциями (ремонтами), но НЕ красивым.
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