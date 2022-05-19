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Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
Пришел, увидел, поручил... Почему после визита акима Костаная в Сити-центр предприниматели напряглись?
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