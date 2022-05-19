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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 19 из 19«1...171819
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 02:01
#271
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Цитата:
111:
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.

Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:43
#272
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Цитата:
таноми52:
..и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!

Ну тут как посмотреть. Если это утверждают россияне - тогда определенно фейк))))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:45
#273
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Цитата:
111:
Ты учил НВП?

Всё правильно. НВП выучил - сразу стал военнообязанным. А если Двойку поставили - тут белый билет определенно, не возьмут в Армию)
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:46
#274
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Цитата:
111:
30 набрал?

Ты план перевыполнил на 300% :lol:
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 07:02
#275
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 07:04
#276
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Цитата:
111:
Ну что друзья, о чем будем говорить, впоминая о том, как мы готовились ко дню пионерии?

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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:35
#277
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Пионер, за дело коммунистической партии будь готов!

Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...
На стену повесил настоящий пионерский флаг спионеренный в лагере Арман в 1990 году.

[Исправлено: yudjin, 19.05.2022 - 09:36]
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:52
#278
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Цитата:
таноми52:
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский ...и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!

Тем самым все признали что 111 пишет одну правду
Цитата:
111:
Школьная программа, разбирать собирать автоматы Калашники с закрытыми глазами и потом стрелять на сборах двойками..

Не рассказывайте
Сейчас те кто служил 2 года в стройбате оскорбятся
Цитата:
111:
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.

Советское нвп учило детей воевать
А советская армия учила солдат чистить картошку,ходить строем в баню и строить дачи генералам)))
Неудивительно что под конец эпохи СССР советская армия всё кхм проафганила
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:54
#279
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Цитата:
yudjin:
Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...

Красивый
А теперь как настоящий пионер откажись от буржуйских приблуд типо смартфонов,интернета и компуктера И дуй строить коммунизм на завод!
Верим в тебя товарищ! А то галстуки вешать мы все умеем)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:00
#280
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Итак Россия отказывается менять азовцев
Будут судить и по законам бамбаса расстреливать
Ошибка за ошибкой
На вопрос к володину а что же тогда будет с российскими пленными он ответил что у нас нет пленных,только предатели))
Теперь российские солдаты будут покидать позиции и дезертировать,нафига оно упало тут биться если при любом случае родина от тебя откажется
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть
Очередной раз Россия доказывает что договориваться с ней бесполезно это государство террорист
Теперь только как с ИГИЛ поступать
На корню выжигать красно-коричнево-кадыровскую чуму
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:20
#281
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Цитата:
abaika95:
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть

Украинские бойцы глядя на незавидную судьбу азовцев ,100 раз подумают стоит ли вообще воевать,выбор то небольшой либо тебя убьют,либо бросят на произвол судьбы в окружении,останешься живым,но в тюрьмах Донбаса,ну и нафик оно нужно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16474
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:32
#282
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Цитата:
Сыкымы:
Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?

Ноги в руки и бежать )
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12467
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:10
#283
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1079
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:27
#284
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В СССР не жил, в Армии не служил, но зато ВСЁ знает и самоотверженно всё об...ет. Отличник соросятского образования :lol:
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КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:46
#285
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