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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 02:01
Цитата:
Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?
111:
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.
Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:43
Цитата:
Ну тут как посмотреть. Если это утверждают россияне - тогда определенно фейк))))
таноми52:
..и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!
..и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!
Ну тут как посмотреть. Если это утверждают россияне - тогда определенно фейк))))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:45
Цитата:
Всё правильно. НВП выучил - сразу стал военнообязанным. А если Двойку поставили - тут белый билет определенно, не возьмут в Армию)
111:
Ты учил НВП?
Ты учил НВП?
Всё правильно. НВП выучил - сразу стал военнообязанным. А если Двойку поставили - тут белый билет определенно, не возьмут в Армию)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 05:46
Цитата:
Ты план перевыполнил на 300%
111:
30 набрал?
30 набрал?
Ты план перевыполнил на 300%
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 07:02
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 07:04
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8506
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:35
Пионер, за дело коммунистической партии будь готов!
Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...
На стену повесил настоящий пионерский флаг спионеренный в лагере Арман в 1990 году.
[Исправлено: yudjin, 19.05.2022 - 09:36]
Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...
На стену повесил настоящий пионерский флаг спионеренный в лагере Арман в 1990 году.
[Исправлено: yudjin, 19.05.2022 - 09:36]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:52
Цитата:
Тем самым все признали что 111 пишет одну правду
Цитата:
Не рассказывайте
Сейчас те кто служил 2 года в стройбате оскорбятся
Цитата:
Советское нвп учило детей воевать
А советская армия учила солдат чистить картошку,ходить строем в баню и строить дачи генералам)))
Неудивительно что под конец эпохи СССР советская армия всё кхм проафганила
таноми52:
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский ...и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!
Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский ...и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!
Тем самым все признали что 111 пишет одну правду
Цитата:
111:
Школьная программа, разбирать собирать автоматы Калашники с закрытыми глазами и потом стрелять на сборах двойками..
Школьная программа, разбирать собирать автоматы Калашники с закрытыми глазами и потом стрелять на сборах двойками..
Не рассказывайте
Сейчас те кто служил 2 года в стройбате оскорбятся
Цитата:
111:
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.
У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.
Советское нвп учило детей воевать
А советская армия учила солдат чистить картошку,ходить строем в баню и строить дачи генералам)))
Неудивительно что под конец эпохи СССР советская армия всё кхм проафганила
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 09:54
Цитата:
Красивый
А теперь как настоящий пионер откажись от буржуйских приблуд типо смартфонов,интернета и компуктера И дуй строить коммунизм на завод!
Верим в тебя товарищ! А то галстуки вешать мы все умеем)
yudjin:
Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...
Достал сегодня свой пионерский галстук образца 1989 года...
Красивый
А теперь как настоящий пионер откажись от буржуйских приблуд типо смартфонов,интернета и компуктера И дуй строить коммунизм на завод!
Верим в тебя товарищ! А то галстуки вешать мы все умеем)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:00
Итак Россия отказывается менять азовцев
Будут судить и по законам бамбаса расстреливать
Ошибка за ошибкой
На вопрос к володину а что же тогда будет с российскими пленными он ответил что у нас нет пленных,только предатели))
Теперь российские солдаты будут покидать позиции и дезертировать,нафига оно упало тут биться если при любом случае родина от тебя откажется
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть
Очередной раз Россия доказывает что договориваться с ней бесполезно это государство террорист
Теперь только как с ИГИЛ поступать
На корню выжигать красно-коричнево-кадыровскую чуму
Будут судить и по законам бамбаса расстреливать
Ошибка за ошибкой
На вопрос к володину а что же тогда будет с российскими пленными он ответил что у нас нет пленных,только предатели))
Теперь российские солдаты будут покидать позиции и дезертировать,нафига оно упало тут биться если при любом случае родина от тебя откажется
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть
Очередной раз Россия доказывает что договориваться с ней бесполезно это государство террорист
Теперь только как с ИГИЛ поступать
На корню выжигать красно-коричнево-кадыровскую чуму
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8644
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:20
Цитата:
Украинские бойцы глядя на незавидную судьбу азовцев ,100 раз подумают стоит ли вообще воевать,выбор то небольшой либо тебя убьют,либо бросят на произвол судьбы в окружении,останешься живым,но в тюрьмах Донбаса,ну и нафик оно нужно.
abaika95:
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть
Украинские бойцы будут сражаться до последнего патрона зная что в плену их ждёт смерть
Украинские бойцы глядя на незавидную судьбу азовцев ,100 раз подумают стоит ли вообще воевать,выбор то небольшой либо тебя убьют,либо бросят на произвол судьбы в окружении,останешься живым,но в тюрьмах Донбаса,ну и нафик оно нужно.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16474
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 10:32
Цитата:
Ноги в руки и бежать )
Сыкымы:
Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?
Дальше - что? Ну вот, условно, враг напал на нашу Родину, тебе выдали "Калаш"с полным БК и набили твои карманы Ф1 и РГД. Дальше что будешь делать?
Ноги в руки и бежать )
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:10
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:27
В СССР не жил, в Армии не служил, но зато ВСЁ знает и самоотверженно всё об...ет. Отличник соросятского образования
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1517
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 19.05.22 - 11:46
Комментарий проходит проверку.
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