Отправлено: - 09:52

таноми52:

Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский ...и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута!

111:

Школьная программа, разбирать собирать автоматы Калашники с закрытыми глазами и потом стрелять на сборах двойками..

111:

У нас еще Ф1 гранаты учебные были и РГДшки.. Там чеку учились дергать и кидать.

Цитата:Тем самым все признали что 111 пишет одну правдуЦитата:Не рассказывайтеСейчас те кто служил 2 года в стройбате оскорбятсяЦитата:Советское нвп учило детей воеватьА советская армия учила солдат чистить картошку,ходить строем в баню и строить дачи генералам)))Неудивительно что под конец эпохи СССР советская армия всё кхм проафганила