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Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за аварии на теплотрассе во время опрессовки
Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за аварии на теплотрассе во время опрессовки
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