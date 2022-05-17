Re: Фонтан высотой около 10 метров бил в центре Костаная из-за...

Отправлено: - 00:06

Журналист, рискуя жизнью измерял высоты бьющего фонтана, чтобы донести до нас эту информацию.

Хотя кое-кто недоволен, считая что уже не осталось настоящих их.

А вот так и нет!

Ещё как есть!

Хотя не могу и без критики, для объективности и, так сказать баланса. Не нашёл информации, направления куда бил фонтан, по азимуту. Сколько по времени, и давления водяного потока в МПа. Хотя, предположу, это существенная информация, для читателей. Значит ещё есть куда стремиться.