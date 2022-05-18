Отправлено: - 09:04

Данный вопрос решат в конце 2022 года. Пока же пенсионный возраст для мужчин в Казахстане наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 года, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.