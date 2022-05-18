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≡ Пенсионный возраст в Казахстане могут снизить в 2023 году - ТВ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44258
Пенсионный возраст в Казахстане могут снизить в 2023 году - ТВ
Отправлено: 18.05.22 - 09:04
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Данный вопрос решат в конце 2022 года. Пока же пенсионный возраст для мужчин в Казахстане наступает в 63 года, для женщин на текущий момент - в 60,5 года, с дальнейшим постепенным повышением до 63 лет в 2027 году.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1417
Re: Пенсионный возраст в Казахстане могут снизить в 2023 году -...
Отправлено: 18.05.22 - 09:04
#1
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где-нибудь вообще снижали пенсионный возраст после повышения?
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1516
Re: Пенсионный возраст в Казахстане могут снизить в 2023 году -...
Отправлено: 18.05.22 - 20:54
#2
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Цитата:
лимон:

Так вот он шанс стать наконец то первыми!
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1076
Пенсионный возраст в Казахстане могут снизить в 2023 году - ТВ
Отправлено: 19.05.22 - 05:57
#3
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Мы в Европу стремимся, вот и шрифт уже поменяли. А в Германии пенсионный возраст в 67 лет наступает :-)

[Исправлено: гражданин СССР, 19.05.2022 - 05:58]
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