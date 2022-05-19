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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 42 из 42«1...404142
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:17
#616
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Цитата:
Гога:
Нормальный юмор --- имелось ввиду , что лошадь съедят до того , как она кавалерии понадобиться

Ну наверно смешно..
Я тоже немного смеялся..
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16472
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:17
#617
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Цитата:
111:
Автор сея предложения сам наверно не понял, что хотел сказать..

Щас вместе разберемся. Что сейчас Россия вывозит из Украины, по твоим словам, эшелонами и камазами? Список в студию, можно без пруфов
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16472
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:18
#618
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Цитата:
111:
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..

Ты :lol: и вражеские кавалеристы))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:19
#619
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Цитата:
maxsaf:
Что

О, пока не до этого..
У меня сегодня 30 нарушений, завтра на эту тему после десяти утра поговорим..
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:21
#620
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Цитата:
maxsaf:
Ты и вражеские кавалеристы))

Кавалерия сейчас, это наверно как танк Т-72..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:22
#621
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Цитата:
maxsaf:

----Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16472
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:24
#622
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Цитата:
111:
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...

Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16472
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:24
#623
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Цитата:
Гога:
Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??

В деревеньке. Поиск в помощь)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:25
#624
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Вот нравится мне Марик - спрашиваю , что в кружках - а он мне про *грушевый* ---что - то пены много.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:27
#625
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Цитата:
maxsaf:
Поиск в помощь)

----Что это ? Никогда не пользовался
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:29
#626
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Цитата:
maxsaf:
Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)

Это проканывает с модераторами, но с одним нет.
Если его завтра поставят на утро проверять вчерашнее, он работает по правилам, никаких переговоров..
А потому давай быть пушистенькими и нежными..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:30
#627
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Цитата:
maxsaf:

---Нашел . Прикольно
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:31
#628
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Цитата:
Гога:
спрашиваю

Ты спросил про грушевый.
Думал долго что за кружки..
Кружки колбасы, кружки теста..
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5153
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:35
#629
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Цитата:
111:
Кружки колбасы, кружки теста..

----А желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ?? :lol: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12924
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:36
#630
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Цитата:
Гога:
желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ??

А, так это лимонад..
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Страница 42 из 42«1...404142
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