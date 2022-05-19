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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:17
Цитата:
Ну наверно смешно..
Я тоже немного смеялся..
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..
Гога:
Нормальный юмор --- имелось ввиду , что лошадь съедят до того , как она кавалерии понадобиться
Нормальный юмор --- имелось ввиду , что лошадь съедят до того , как она кавалерии понадобиться
Ну наверно смешно..
Я тоже немного смеялся..
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:17
Цитата:
Щас вместе разберемся. Что сейчас Россия вывозит из Украины, по твоим словам, эшелонами и камазами? Список в студию, можно без пруфов
111:
Автор сея предложения сам наверно не понял, что хотел сказать..
Автор сея предложения сам наверно не понял, что хотел сказать..
Щас вместе разберемся. Что сейчас Россия вывозит из Украины, по твоим словам, эшелонами и камазами? Список в студию, можно без пруфов
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:18
Цитата:
Ты и вражеские кавалеристы))
111:
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..
Но ч прежде о качестве мяса думаю, кто ж это ест..
Ты и вражеские кавалеристы))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:19
Цитата:
О, пока не до этого..
У меня сегодня 30 нарушений, завтра на эту тему после десяти утра поговорим..
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...
maxsaf:
Что
Что
О, пока не до этого..
У меня сегодня 30 нарушений, завтра на эту тему после десяти утра поговорим..
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:21
Цитата:
Кавалерия сейчас, это наверно как танк Т-72..
maxsaf:
Ты и вражеские кавалеристы))
Ты и вражеские кавалеристы))
Кавалерия сейчас, это наверно как танк Т-72..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:22
Цитата:
----Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??
maxsaf:
----Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:24
Цитата:
Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)
111:
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...
Ты же не хочешь чтоб я был просто П...
Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:24
Цитата:
В деревеньке. Поиск в помощь)
Гога:
Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??
Макс , где это я писал , как будет страна называться , Думаю может подать на патент на авторство ??
В деревеньке. Поиск в помощь)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:25
Вот нравится мне Марик - спрашиваю , что в кружках - а он мне про *грушевый* ---что - то пены много.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:27
Цитата:
----Что это ? Никогда не пользовался
maxsaf:
Поиск в помощь)
Поиск в помощь)
----Что это ? Никогда не пользовался
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:29
Цитата:
Это проканывает с модераторами, но с одним нет.
Если его завтра поставят на утро проверять вчерашнее, он работает по правилам, никаких переговоров..
А потому давай быть пушистенькими и нежными..
maxsaf:
Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)
Да не бойся, просто список набросай, коротенький, без обьяснения, что это за список)
Это проканывает с модераторами, но с одним нет.
Если его завтра поставят на утро проверять вчерашнее, он работает по правилам, никаких переговоров..
А потому давай быть пушистенькими и нежными..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:30
Цитата:
---Нашел . Прикольно
maxsaf:
---Нашел . Прикольно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:31
Цитата:
Ты спросил про грушевый.
Думал долго что за кружки..
Кружки колбасы, кружки теста..
Гога:
спрашиваю
спрашиваю
Ты спросил про грушевый.
Думал долго что за кружки..
Кружки колбасы, кружки теста..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:35
Цитата:
----А желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ??
111:
Кружки колбасы, кружки теста..
Кружки колбасы, кружки теста..
----А желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.05.22 - 00:36
Цитата:
А, так это лимонад..
Гога:
желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ??
желтенькое такое , жиденькое такое , с белой шапочкой из пены ??
А, так это лимонад..
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