Отправлено: - 17:19

serg kost:

А как тогда будут называться жители Казахии?

serg kost:

Или других наций в стране он не видит, кроме казахов?

Цитата:Казахами, надо думать.Цитата:Если посмотреть шире - не везде есть разделение на этнос и гражданство (французы, итальянцы, немцы и так далее.). А в документах этнос, наверное, только в Казахстане и остался, хотя чисто юридически это никакого значения не имеет.