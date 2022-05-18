Цитата:
Маркс:
Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?
Насколько помню в хулиганских стихах Пушкина одна матерщина
О каких стихах речь? Конкретнее
Цитата:
Маркс:
Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.
Не могу
И учится у вас не буду
Нечему
Так глупо отмазывать идиотизм российских властей это просто смех
Ещё раз песни Высоцкого есть в реестре запрещенных? Нет
Так с чего осудили тётку? Кто решил что песня про солдат Вермахта это оскорбление рос армии?))
Цитата:
Маркс:
По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.
Я конечно понимаю когда у вас аргументов нет то приходится передёргивать)
Но пример с детьми которых вы одевате в военнопленных на 9 мая это к чему тут?) Цитата:
111:
Калашники за сколько то там секунд с закрытыми глазами помню разбирали собирали..
Причем Серёга котрый так и не ответил за свои слова о приезде в Киев что-то там бил себя в грудь что он целый автомат в армии видел но не сказал на сколько секунд ему его подержать давали)