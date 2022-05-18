Отправлено: - 21:14

Маркс:

Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?

Маркс:

Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.

Маркс:

По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.

111:

Калашники за сколько то там секунд с закрытыми глазами помню разбирали собирали..

Цитата:Насколько помню в хулиганских стихах Пушкина одна матерщинаО каких стихах речь? КонкретнееЦитата:Не могуИ учится у вас не будуНечемуТак глупо отмазывать идиотизм российских властей это просто смехЕщё раз песни Высоцкого есть в реестре запрещенных? НетТак с чего осудили тётку? Кто решил что песня про солдат Вермахта это оскорбление рос армии?))Цитата:Я конечно понимаю когда у вас аргументов нет то приходится передёргивать)Но пример с детьми которых вы одевате в военнопленных на 9 мая это к чему тут?) Цитата:Причем Серёга котрый так и не ответил за свои слова о приезде в Киев что-то там бил себя в грудь что он целый автомат в армии видел но не сказал на сколько секунд ему его подержать давали)