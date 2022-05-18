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≡ Как потратят 16,4 миллиарда тенге, выделенные на референдум
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44258
Как потратят 16,4 миллиарда тенге, выделенные на референдум
Отправлено: 18.05.22 - 21:22
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На проведение республиканского референдума в Казахстане выделили 16,4 миллиарда тенге. Почти 80 процентов этой суммы потратят на оплату труда членов комиссий. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума Сабила Мустафина.
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КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1516
Re: Как потратят 16,4 миллиарда тенге, выделенные на референдум
Отправлено: 18.05.22 - 21:22
#1
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Странный вопрос, как потратят? С удовольствием, конечно.
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