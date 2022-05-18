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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:10
#256
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Поедим как мы в Костанай, говорят противный холодный дождь уже там..
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12460
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:14
#257
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Цитата:
Маркс:
Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?

Насколько помню в хулиганских стихах Пушкина одна матерщина
О каких стихах речь? Конкретнее
Цитата:
Маркс:
Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.

Не могу
И учится у вас не буду
Нечему
Так глупо отмазывать идиотизм российских властей это просто смех
Ещё раз песни Высоцкого есть в реестре запрещенных? Нет
Так с чего осудили тётку? Кто решил что песня про солдат Вермахта это оскорбление рос армии?))
Цитата:
Маркс:
По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.

Я конечно понимаю когда у вас аргументов нет то приходится передёргивать)
Но пример с детьми которых вы одевате в военнопленных на 9 мая это к чему тут?) Цитата:
111:
Калашники за сколько то там секунд с закрытыми глазами помню разбирали собирали..

Причем Серёга котрый так и не ответил за свои слова о приезде в Киев что-то там бил себя в грудь что он целый автомат в армии видел но не сказал на сколько секунд ему его подержать давали)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3010
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:16
#258
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Цитата:
гражданин СССР:
111: Завтрашние Пользователи, может поговорим о еде, 30 раз?

Давай, вперед)) Расскажи, что снег бывает зимой, а дождь летом, что Земля круглая, блин плоский



:lol:
...и что в Африке за 60 секунд проходит одна минута! ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12897
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:58
#259
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Цитата:
elektron:
ты и военнообязанным был?

Хм..
Ты в школе не учился?
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 22:00
#260
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Цитата:
111:
Ты в школе не учился?

Ну с такой логикой, наверное нет. :lol:
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