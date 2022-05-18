Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 16:40

Сегодня - день памяти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова

"В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая." - А.В. Суворов