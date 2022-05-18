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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 17 из 18«1...15161718»
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2097
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 16:36
#241
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Цитата:
abaika95:
Нет там мат а за это статья

Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?
Цитата:
abaika95:
Ой не могу))

Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 16:40
#242
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Сегодня - день памяти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова
"В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая." - А.В. Суворов
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 19:56
#243
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Ну что друзья, о чем будем говорить, впоминая о том, как мы готовились ко дню пионерии?
Зарницы помню..
Это было так классно..
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 19:58
#244
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Как искали по компасу какие то деревяшки..
Это забыл, тоже вроде зарница?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2097
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:06
#245
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Цитата:
111:
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..

По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1067
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:11
#246
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Цитата:
Маркс:

Сомневаюсь, что там есть хоть какая-то логика
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:22
#247
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Цитата:
Маркс:
логике абайки95

Я не знаю о чем вы говорили..
Ну если смотреть над, то да, маршировали маршировали, а вот страну, СССР проиграли..
Маршировали зря получается.
Но для памяти, вижу только хорошее в этой маршировке..
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:23
#248
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Калашники за сколько то там секунд с закрытыми глазами помню разбирали собирали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:24
#249
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Правда теоялись, когда вспышка справа вспышка слева, резко так нам физрук нвпшник кричал.
Мы с испуга в разные стороны летели при маршировке..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:25
#250
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Там же как то надо было сразу ориетироваться, к бугру головой, бугра нет, наоборот лететь падать..
А мы как вратари при пенальти..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:26
#251
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В Осиновке березы в основном, вот там да, бревна реальные такие были..
В Дружбе там степи, там так себе, костры жгли..
Но было веселее..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:34
#252
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Цитата:
111:
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.

Где стрелял то? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:57
#253
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Цитата:
elektron:
Где стрелял то

Алтынсаринские стрельбища.
Хм..
Ты об этом не знал, что там сборы были союзные?
Школ, партизан или как их там, кто военнообязанный..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:59
#254
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Там что то между Алтынсарина и Адаевкой..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9362
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:07
#255
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