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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 16:36
Цитата:
Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?
Цитата:
Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.
abaika95:
Нет там мат а за это статья
Нет там мат а за это статья
Невнимательно читаем? В хулиганских стихах нет мата. Значит их можно читать?
Цитата:
abaika95:
Ой не могу))
Ой не могу))
Прискорбно. Не можешь, учись. Не хочешь, не мучай нас и Жозефину Павловну.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 16:40
Сегодня - день памяти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова
"В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая." - А.В. Суворов
"В сущности, нет ничего вреднее, и даже более – никто не может быть так жесток, как вредны и жестоки по результатам своих действий сентиментальные люди. Человек, любящий своих ближних, человек, ненавидящий войну, – должен добить врага, чтобы вслед за одной войной не началась другая." - А.В. Суворов
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 19:56
Ну что друзья, о чем будем говорить, впоминая о том, как мы готовились ко дню пионерии?
Зарницы помню..
Это было так классно..
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..
Зарницы помню..
Это было так классно..
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 19:58
Как искали по компасу какие то деревяшки..
Это забыл, тоже вроде зарница?
Это забыл, тоже вроде зарница?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:06
Цитата:
По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.
111:
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..
Как маршировали в классе Шестом и пели песни с деревянными автоматами..
По логике абайки95 вы должны были вырасти настоящими предателями.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:11
Цитата:
Сомневаюсь, что там есть хоть какая-то логика
Маркс:
Сомневаюсь, что там есть хоть какая-то логика
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:22
Цитата:
Я не знаю о чем вы говорили..
Ну если смотреть над, то да, маршировали маршировали, а вот страну, СССР проиграли..
Маршировали зря получается.
Но для памяти, вижу только хорошее в этой маршировке..
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.
Маркс:
логике абайки95
логике абайки95
Я не знаю о чем вы говорили..
Ну если смотреть над, то да, маршировали маршировали, а вот страну, СССР проиграли..
Маршировали зря получается.
Но для памяти, вижу только хорошее в этой маршировке..
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:23
Калашники за сколько то там секунд с закрытыми глазами помню разбирали собирали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:24
Правда теоялись, когда вспышка справа вспышка слева, резко так нам физрук нвпшник кричал.
Мы с испуга в разные стороны летели при маршировке..
Мы с испуга в разные стороны летели при маршировке..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:25
Там же как то надо было сразу ориетироваться, к бугру головой, бугра нет, наоборот лететь падать..
А мы как вратари при пенальти..
А мы как вратари при пенальти..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:26
В Осиновке березы в основном, вот там да, бревна реальные такие были..
В Дружбе там степи, там так себе, костры жгли..
Но было веселее..
В Дружбе там степи, там так себе, костры жгли..
Но было веселее..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:34
Цитата:
Где стрелял то?
111:
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.
По НВП у меня всегда пятерки были и стрелял с Калашника хорошо.
Где стрелял то?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:57
Цитата:
Алтынсаринские стрельбища.
Хм..
Ты об этом не знал, что там сборы были союзные?
Школ, партизан или как их там, кто военнообязанный..
elektron:
Где стрелял то
Где стрелял то
Алтынсаринские стрельбища.
Хм..
Ты об этом не знал, что там сборы были союзные?
Школ, партизан или как их там, кто военнообязанный..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 20:59
Там что то между Алтынсарина и Адаевкой..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 18.05.22 - 21:07
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