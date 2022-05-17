Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44258
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 10:54
Известный тиктокер и блогер удивил казахстанцев на тое. Видео выступления на казахском тое звезды TikTok Дани Милохина появилось в соцсетях, передает Kazakh24.info. Судя по кадрам, российский артист выступил на свадьбе. Он исполнил свои популярные хиты. Знаменитость также не забыл поздравить виновников торжества с бракосочетанием.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2802
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 10:54
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 971
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 11:13
Да,голод не тётка. Скоро Киркоров будет в Плазе рынок открывать,да на дне города в Аркалыке выплясывать
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2097
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 11:43
Бездельников постепенно выдавливают из зоны комфорта.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5262
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 11:45
Помню по ТВ передачу, как двух парней в детдом отдали, старший пошел мириться с родоками, а младший отказался. Случаем этот не из тех? Ах да, вроде на молодежном форуме посадили на президиум, двух слов не смог связать, туповат очень.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 377
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 11:47
Это - тот уровень, к которому стремится опуститься казахстанская культура?
Печально, однако...
[Исправлено: Skeptic, 17.05.2022 - 12:42]
Печально, однако...
[Исправлено: Skeptic, 17.05.2022 - 12:42]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1417
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 12:18
об этой "звезде" я узнал против своей воли
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1067
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 12:44
Цитата:
Эта "звезда" для узкого круга Для родственных душ
лимон:
об этой "звезде" я узнал против своей воли
об этой "звезде" я узнал против своей воли
Эта "звезда" для узкого круга Для родственных душ
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 821
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 13:10
Цитата:
Да вы что? Он супер звезда российской эстрады! Господа, вы отстаёте от жизни!
Skeptic:
Это - тот уровень, к которому стремится опуститься казахстанская культура? Печально, однако...
Это - тот уровень, к которому стремится опуститься казахстанская культура? Печально, однако...
Да вы что? Он супер звезда российской эстрады! Господа, вы отстаёте от жизни!
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 13:38
**Известный тиктокер и блогер** ----в очень узких кругах .
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 13:53
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 303
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 17.05.22 - 21:47
посмотрел на снимок и слушать подобных звезд вообще не тянет. Болото.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1162
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 18.05.22 - 01:04
Цитата:
У данного журналиста, неполная статья. Теперь надо озвучить статистику, сколько граждан Казахстана, переменили свою фамилию на фамилию этой звезды.
Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
У данного журналиста, неполная статья. Теперь надо озвучить статистику, сколько граждан Казахстана, переменили свою фамилию на фамилию этой звезды.
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9362
Re: Российская звезда TikTok Даня Милохин спел на казахском тое
Отправлено: 18.05.22 - 20:52
Цитата:
Вы имеете в виду автора копирайтед (111-го) или автора из соцсетей?
Don Julio:
У данного журналиста, неполная статья.
У данного журналиста, неполная статья.
Вы имеете в виду автора копирайтед (111-го) или автора из соцсетей?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 62
|Зарегистрированные пользователи: таноми52
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать