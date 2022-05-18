Отправлено: - 19:46

Гога:

Спасибо , напомнил .Теперь не перепутаю .

Цитата:Да ты меня сбил, пил что ли..Вчера думал что 18е, больницу и анализы проспал, а сегодня сам начал готовиться ко дню.Жена моя тоже поверила мне, что вчера 18е, только по моему к 17.00 доказала мне, что 17е..