Прогноз на 5 дней
переменная облачность+10°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 491 из 491«1...489490491
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 19:29
#7351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша, где ты
Завтра день пионерии, бухать будешь?
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24900
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 19:41
#7352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
бухать будешь?

Конечно, нет... :oops:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 19:42
#7353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно, нет...

Память..
Помню как бревна в Осиновке таскали..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 19:44
#7354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Завтра день пионерии

---Спасибо , напомнил .Теперь не перепутаю .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 19:46
#7355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Спасибо , напомнил .Теперь не перепутаю .

Да ты меня сбил, пил что ли..
Вчера думал что 18е, больницу и анализы проспал, а сегодня сам начал готовиться ко дню.
Жена моя тоже поверила мне, что вчера 18е, только по моему к 17.00 доказала мне, что 17е..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 20:22
#7356
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
пил что ли..

---Нет , конечно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 20:28
#7357
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Нет , конечно

А почему несрастуха на целых 48 часов?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 20:37
#7358
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А почему несрастуха на целых 48 часов?

---Амнезия памяти :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 20:38
#7359
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Амнезия памяти

От выпивона бывает..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 18.05.22 - 20:46
#7360
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
От выпивона бывает..

---Неа , это не ко мне ;-)
Профайл
Страница 491 из 491«1...489490491
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS