Прогноз на 5 дней
переменная облачность+10°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 81% влажность
  • Ю, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44258
Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта - граффити команды REPAS "Стена Батыра". По инициативе авторов право на его использование предоставлено Нацбанку на безвозмездной основе.
Читать новость

гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1067
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куча монет 2021 года еще не реализовывались...
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 19:12
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
первый коллаборационный----ничего не понял .--**Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.**
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1067
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 20:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В современном русском языке коллаборация – это совместная деятельность людей или организаций, которая направлена на достижение определенных взаимовыгодных результатов.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1067
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 20:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перенесли граффити на монету - получилось совместное произведение
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12896
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 20:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радует что Казахстан так поддерживает наших братьев из России..
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5141
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 20:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
современном русском языке коллаборация

---Ну я то по - старинке
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS