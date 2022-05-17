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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 39 из 39«1...373839
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Куратор темы: 111
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 18:31
#571
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Цитата:
111:
заветных

---Вот он , весь смысл твоей жизни!! :lol:А куры - где ??

[Исправлено: Гога, 17.05.2022 - 15:33]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 19:07
#572
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Цитата:
Гога:
весь смысл твоей жизни!!

Пока на нас никто не напал, у нас другие заботы, в отличии от вас россиян..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.05.22 - 21:39
#573
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Цитата:
111:
у нас другие заботы,

---Абсолютно такие же и у нас заботы .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 01:13
#574
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Цитата:
Гога:
Абсолютно такие же и у нас заботы .

Ну основное же доносы теперь, нет?
Ты заметил что например казахстанцы не доносят на соседа, брата или мать, в массе своей?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 01:29
#575
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Полнолуние вчера, в 4.43 утра или ночи..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 03:32
#576
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Цитата:
111:
Ну основное же доносы теперь, нет?

----Снова какая -то белиберда ? Откуда ты все это придумываешь ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 14:58
#577
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Цитата:
Гога:
Откуда ты все это придумываешь ??

Да вижу же по форуму, смотрю на вас, анализирую, думаю..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 14:59
#578
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Цитата:
Гога:
куры - где ??

Да вот они..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 19:25
#579
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Сетку внутреннюю заказал, 8900..
Ужос с этой войной..
Но классная, цельные начали делать без уголков..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 19:29
#580
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Какая в Рудном погода ужасная. 12 градусов..

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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5135
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.05.22 - 19:42
#581
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Смотрю повеселились все , покраснели . Пропустил однако . Ну а ты , так понимаю , пошел комменты набирать ? Удачи ! Помощь нужна будет , пиши .
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Страница 39 из 39«1...373839
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