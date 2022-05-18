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≡ Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44257
Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
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В дизайне монеты использована одна из самых ярких работ казахстанского стрит-арта - граффити команды REPAS "Стена Батыра". По инициативе авторов право на его использование предоставлено Нацбанку на безвозмездной основе.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1062
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 15:17
#1
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Куча монет 2021 года еще не реализовывались...
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5135
Re: Монеты с Батырханом Шукеновым выпустят в Казахстане
Отправлено: 18.05.22 - 19:12
#2
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первый коллаборационный----ничего не понял .--**Коллаборациони́зм (фр. collaboration — «сотрудничество») — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле: сотрудничество с оккупантами.**
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