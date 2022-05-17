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≡ Ресайклинг, это когда украсть можно дважды...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44257
Ресайклинг, это когда украсть можно дважды...
Отправлено: 17.05.22 - 21:43
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Эх, дать бы волю нашим акимам, они бы разошлись, проспект Ибрагима Кунанбаева, то есть Абая, каждый год капитально ремонтировали, с заменой бордюра, тротуарной брусчатки, столбов освещения, остановок и асфальта, чтобы с акимата выехал и вжих и уже на Демиденовской даче, а лучше вертолетом, но есть Департамент по экономическим расследованиям, прокуратура и полиция, не дают разойтись.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
303
Re: Ресайклинг, это когда украсть можно дважды...
Отправлено: 17.05.22 - 21:43
#1
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ремонт дорог-это тема вечности. И это акимы уловили четко. Тут всегда можно поживиться, что и делают успешно.. Статья актуальная, но вряд ли от нее будет выхлоп. Как воровали на ремонтах так и продолжают воровать, а самое плачевное ремонтируют без учета местных климатических и географических условий.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8643
Re: Ресайклинг, это когда украсть можно дважды...
Отправлено: 18.05.22 - 19:08
#2
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Между корейским мостом и перекрёстком на заречный ещё месяц назад асфальт сняли,понавтыкали знаков 20,40 и бросили,ждут когда штрафами на ремонт насобирают или как?
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