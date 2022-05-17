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Эх, дать бы волю нашим акимам, они бы разошлись, проспект Ибрагима Кунанбаева, то есть Абая, каждый год капитально ремонтировали, с заменой бордюра, тротуарной брусчатки, столбов освещения, остановок и асфальта, чтобы с акимата выехал и вжих и уже на Демиденовской даче, а лучше вертолетом, но есть Департамент по экономическим расследованиям, прокуратура и полиция, не дают разойтись.