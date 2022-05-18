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≡ "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия льготного автокредитования
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44257
"Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия льготного автокредитования
Отправлено: 18.05.22 - 11:14
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Автолюбители пожаловались на условия обновленной программы льготного кредитования. Казахстанцы заявляют о дополнительных требованиях, которые якобы предъявляют автосалоны и банки.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
94
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 11:14
#1
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Перефразирую одного диктатора: Если у вас нет денег, зачем вам машина?
Сейчас машина дорогая, потом по 184 тысячи ежемесячно будут платить за кредит и бензин, который обещают по 250, плюс работы не будет, значит через год ждём дешёвых с наворотами машин и митинги, митинги, митинги.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5262
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 11:33
#2
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Я так и думал, есть какая-то заковыка в дешёвых (по мнению банкиров) кредитов. Поначалу мне показалось завышенной цена на этих авто. Подержанную три года Ларгус можно купить за пять лямов, даже меньше, однако новая стоит около десяти. Но это ещё не всё. Впереди ожидают неизвестно что, начиная подъем цены на бензин(они ведь заморожены до конца июня) и возможно дефицит или отсутствие вовсе. Что там по работе, будет ли стабильность. Добровольно подвергать себя новым испытаниям я бы не стал
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5262
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 11:39
#3
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На заре независимости тогда ещё будущий Елбасы заверил - работайте,делайте дела, даже привел пример как заграницей весь первый этаж в городах отдан бизнесу. Я как и многие поверил, однако правила ведения бизнеса с его новшествами так потрепали многих, что последние добровольно отказались в угоду спокойной жизни от проверяющих.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
971
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 12:02
#4
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Вот и не надо. А то возьмут,а потом бэрибир как платить. А сами на даче живут и размножаются как мухи. И так во всём.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1228
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 14:50
#5
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Самый дебилизм в этой ситуации, то что одобрением этих кредитов занимаются только в автосалоне. Там очереди на одобрение капец. Ни какой электронной очереди и т.д. Люди давятся весь день, не зная одобрят ли им или нет. И потом ещё это каско, вообще грабёж. Машины либо Джаки либо Шевроле. Хюндаи и Кии неизвестно, будут или нет.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
"Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия льготного автокредитования
Отправлено: 18.05.22 - 15:03
#6
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Хорошо что у меня нет денег..
Я против новых авто.
Самому навязали все, знакомые, товарищи, родственники, что надо авто новое..
Да ну его.
Теперь оно старое, новое покупать не хочу..
По деньгам конечно..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3043
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 15:07
#7
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Цитата:
111:
оно старое


Судя по фото , у вас ещё свежая Королла: Тойота - это вещь, служит на века.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1417
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 15:27
#8
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у многих кончились машины и срочно понадобились новые? что движет ими, не пойму? или это блажь такая - стоять в очереди для одобрения автокредита...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8643
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 19:03
#9
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Я почему то,не хочу покупать новый авто,жалко его что ли,купишь с нуля потом обидно будет за каждую царапинку или пятнышко в салоне.
Оптимальный вариант купить 2-3 летку ,ценник ниже ,а за царапины и пятна не так обидно ведь не я их сделал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3043
Re: "Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия...
Отправлено: 18.05.22 - 19:04
#10
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Цитата:
лимон:
что движет ими, не пойму?


Тоже поражаюсь: - и за сахаром и за гречкой (вроде не голодные 90-е), теперь вот за якобы дешёвыми автомобилями, и якобы произведёнными в Казахстане, хотя там казахстанское - только ВОЗДУХ накаченный в шины.
Везде очереди,очереди, очереди - какие то НЕНАСЫТНЫЕ у нас люди.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12878
"Теряется смысл". Казахстанцы жалуются на условия льготного автокредитования
Отправлено: 18.05.22 - 19:32
#11
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Цитата:
ACROS:
Судя по фото , у вас ещё свежая Королла:

9 лет уже будет.
215 тысяч отъездил.
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