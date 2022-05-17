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≡ Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44255
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 17.05.22 - 14:13
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«При царе мы назвались киргизско-кайсацкой степью, потом пришел Советский Союз и назвал нас Казахстаном. Вот это название Казахстан – оно как карма, проклятие. Этот «стан» – мы и остались в том Советском Союзе, в прошлом средневековом», - пояснил политик.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1062
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 16:51
#165
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Цитата:
serg kost:
А как тогда будут называться жители Казахии?

Так и будут называться - Казахстанцы. Собаки лают - караван идет
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15272
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 17:19
#166
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Цитата:
serg kost:
А как тогда будут называться жители Казахии?

Казахами, надо думать.
Цитата:
serg kost:
Или других наций в стране он не видит, кроме казахов?

Если посмотреть шире - не везде есть разделение на этнос и гражданство (французы, итальянцы, немцы и так далее.). А в документах этнос, наверное, только в Казахстане и остался, хотя чисто юридически это никакого значения не имеет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
289
Re: Провести референдум о переименовании Казахстана предложил...
Отправлено: 18.05.22 - 17:21
#167
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я предлагаю одно, может кто нибудь и против, если кто ни будь за.передлагаю, выступить против переименований
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15272
Провести референдум о переименовании Казахстана предложил Булат Абилов
Отправлено: 18.05.22 - 17:32
#168
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Цитата:
saba:
я предлагаю одно, может кто нибудь и против, если кто ни будь за.передлагаю, выступить против переименований

Я думаю такие разовые предложения делаются для мониторинга настроений в обществе по этому вопросу.
Кроме того - скоро референдум, а изменение названия страны будет обязательно закреплен в Конституции и делать второй подряд референдум не будут точно в ближайшее время. Так что переименование если и будет, то не скоро.
Профайл
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